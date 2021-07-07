فيديو .. مصطفى الفقى: الموقف الأمريكى من سد النهضة أفضل من دول كثيرة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، ومدير مكتبة الإسكندرية، إن الولايات المتحدة الأمريكية رأيها متأرجح فيما يخص سد النهضة، ولكنها ضجرة بسبب موقف إثيوبيا من الأزمة.





وأضاف، خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن الولايات المتحدة ترى أن إثيوبيا تضعها على المحك فى أزمة إقليمية قد تؤدى إلى نتائج تؤثر على المصالح الأمريكية، وقد تؤدى أيضًأ إلى تزايد حدة الإرهاب وتفشى العنف. وأوضح الدكتور مصطفى الفقى أن الموقف الأمريكى يعد أفضل من دول أخرى كبرى .. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى غدا الخميس جلسة مرتقبة بشأن أزمة سد النهضة.

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