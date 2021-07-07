حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 8-7-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 8-7-2021
مهنياً: عليك ان تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم والتفاهم على الكثير من المشاريع التي تعود بالنفع على الجميع
عاطفياً: تفاهم الماضي مع الشريك، يشكّل ضمانة للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما، وانطلاق معاً بغية تأسيس حياة مشتركة على أسس متينة
صحياً: أنت ميال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين
حظك اليوم برج الثور الخميس 8-7-2021
مهنياً: انتقال القمر الى برجك يتحدث عن ربح مالي وتطورات ومعلومات تحتاج إليها لكي تأخذ قرارات مادية سليمة، لكن لا تحسم أمراً أو توقع عقداً اليوم
عاطفياً: بعض النيات السيئة تهدد العلاقة بالشريك، فحاول إثبات حقيقتها سريعاً، وأوضح له الأمور كما يجب وضع النقاط على الحروف
صحياً: تتخلص من الوزن الزائد وآلام الظهر وتستعد للانطلاق بمخطط جديد لنمطك الغذائي
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 8-7-2021
مهنياً: لا تكن متطرّفاً في قراراتك ولا تتساهل، وكما يقال دائما خير الأمور الوسط، فعالجها كما يجب واتخذ قراراتك بالرويّة
عاطفياً: حاول أن تعالج الأمور بينك وبين الحبيب بهدوء، ولا تتهمه بالانفعال وسوء الظن، وخفف من عصبيتك في تعاطيك معه
صحياً: تكثر الفواكه في فصل الصيف ومنها البطيخ الذي ينعش ويفيد طبعاً دون الإكثار من تناوله
حظك اليوم برج السرطان الخميس 8-7-2021
مهنياً: القمر في برج الثور الصديق له دلالة كبيرة، يبدأ بالنزاعات والتشنجات والأجواء المربكة التي تحمل تغيّراً لا يروقك على الارجح، ثم يخف الضغط
عاطفياً: خفف اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية والتوتر والشك في حبك له
صحياً: لا تترك العنان لشهيتك، فهذا يفقدك البدانة بين ليلة وضحاها، ويدفعك مجدداً لاتباع حمية قاسية
حظك اليوم برج الاسد الخميس 8-7-2021
مهنياً: لا تخش التعبير عن رأيك جهاراً إذا كنت مقتنعاً به، الخطأ مكلف لن يكون سهلاً
عاطفياً: عليك اليوم قبل الغد مصارحة الشريك بما تفكر فيه، الصراحة تعبّد الطريق أمامك نحو خطوات مستقبلية
صحياً: الحساسية التي تصيبك سنوياً في هذه الأيام لن تكون قوية بسبب قوة مناعتك
حظك اليوم برج العذراء الخميس 8-7-2021
مهنياً: القمر في برج الثور الترابي الصديق يجعلك حالماً ومأخوذاً بأمر قديم تعيش معه بعض الذكريات، ونجمك يلمع، وتقدّم نتائج أفضل على الصعيد المهني
عاطفياً: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة
صحياً: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد
حظك اليوم برج الميزان الخميس 8-7-2021
مهنياً: القمر في برج الثور يبدو مناسباً لك، ويرعى بعض شؤونك ويجعلك في وضع حساس وتبذل جهوداً مضاعفة لتنال منصباً تستحقه
عاطفياً: إعمل برأي الشريك في أمور دقيقة، التفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى
صحياً: أنت محب للطعام الشهي وصاحب إرادة ضعيفة، الحل الوحيد هو اللجوء إلى أخصائي تغذية لمساعدتك في ضبط شهيتك
حظك اليوم برج العقرب الخميس 8-7-2021
مهنياً: ما زالت الظروف داعمة، تغمرك بذبذباتها الإيجابية وتطلب إليك تنشيط مشاريعك وتقديم طلباتك في أسرع وقت ممكن
عاطفياً: لا تحاول إحراج الشريك، لأن ذلك يؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها لاحقاً، بل كن رومانسياً ودبلوماسياً
صحياً: قاوم بكل ما أوتيت من طاقة المغريات التي قد تؤدي إلى تدهور وضعك الصحي
حظك اليوم برج القوس الخميس 8-7-2021
مهنياً: تضطر إلى اتخاذ قرارات لا تعجب بعض الزملاء، لكنّ الجميع يقدّر الظروف ومستعد للوقوف إلى جانبك
عاطفياً: لا تحاول الضغط على الشريك، لأنك قد تخسره في حال وصلت الأمور بينكما إلى طريق مسدود
صحياً: بالإرادة الصلبة والعزم أنت قادر على التغلب على مشاكلك الصحية والتخلص من السمنة الزائدة
حظك اليوم برج الجدي الخميس 8-7-2021
مهنياً: القمر في برج الثور يبشر بخبر مناسب، وهناك جديد يجعلك تغير رأيك أ الاتجاه، لكن ذلك يتبدل في مصلحتك لاحقاً وتحقق مكاسب لم تكن تتوقعها
عاطفياً: تلاحظ قريباً ارتفاعاً في منسوب الرومانسية، وهذه طبيعة الشريك الحقيقية، فتوقع منه تصرفاً قد يأسر قلبك
صحياً: الحيوية الظاهرة سببها من دون شك، مواظبتك على التمارين الرياضية
حظك اليوم برج الدلو الخميس 8-7-2021
مهنياً: القمر في برج الثور في موقع غير مناسب يشير إلى تغييرات تحصل في محيطك الشخصي والمنزلي، لا تحاول تقليب الصفحات القديمة، لأن ذلك لن يكون في مصلحتك
عاطفياً: عليك أن تكون هادئاً لتتمكّن من معالجة الضغط الذي يمارسه الشريك عليك بروية، وهذا يبعدك إلى حد كبير عن الوقوع في الخطأ
صحياً: أنت محبط ومرتبك لكثرة المهام الملقاة على عاتقك مهنياً ومنزلياً، فتقع تحت الضغط وتصاب بالإنهاك
حظك اليوم برج الحوت الخميس 8-7-2021
مهنياً: القمر الجديد في برج الثور الصديق يعد بأجواء رومانسية، وقد تتعرف إلى زميل جديد وتكون الأجواء مناسبة للقيام بجهود كبيرة
عاطفياً: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، فهنالك تطورات كثيرة في العلاقة وهذا يكون في مصلحتكما
صحياً: الأزمات التي تعترضك في شؤون العمل ترتد سلباً على نفسيتك وصحتك، فانتبه
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