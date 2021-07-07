حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 8-7-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 8-7-2021

مهنياً: عليك ان تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم والتفاهم على الكثير من المشاريع التي تعود بالنفع على الجميع

عاطفياً: تفاهم الماضي مع الشريك، يشكّل ضمانة للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما، وانطلاق معاً بغية تأسيس حياة مشتركة على أسس متينة

صحياً: أنت ميال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين

حظك اليوم برج الثور الخميس 8-7-2021

مهنياً: انتقال القمر الى برجك يتحدث عن ربح مالي وتطورات ومعلومات تحتاج إليها لكي تأخذ قرارات مادية سليمة، لكن لا تحسم أمراً أو توقع عقداً اليوم

عاطفياً: بعض النيات السيئة تهدد العلاقة بالشريك، فحاول إثبات حقيقتها سريعاً، وأوضح له الأمور كما يجب وضع النقاط على الحروف

صحياً: تتخلص من الوزن الزائد وآلام الظهر وتستعد للانطلاق بمخطط جديد لنمطك الغذائي

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 8-7-2021

مهنياً: لا تكن متطرّفاً في قراراتك ولا تتساهل، وكما يقال دائما خير الأمور الوسط، فعالجها كما يجب واتخذ قراراتك بالرويّة

عاطفياً: حاول أن تعالج الأمور بينك وبين الحبيب بهدوء، ولا تتهمه بالانفعال وسوء الظن، وخفف من عصبيتك في تعاطيك معه

صحياً: تكثر الفواكه في فصل الصيف ومنها البطيخ الذي ينعش ويفيد طبعاً دون الإكثار من تناوله

حظك اليوم برج السرطان الخميس 8-7-2021

مهنياً: القمر في برج الثور الصديق له دلالة كبيرة، يبدأ بالنزاعات والتشنجات والأجواء المربكة التي تحمل تغيّراً لا يروقك على الارجح، ثم يخف الضغط

عاطفياً: خفف اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية والتوتر والشك في حبك له

صحياً: لا تترك العنان لشهيتك، فهذا يفقدك البدانة بين ليلة وضحاها، ويدفعك مجدداً لاتباع حمية قاسية

حظك اليوم برج الاسد الخميس 8-7-2021

مهنياً: لا تخش التعبير عن رأيك جهاراً إذا كنت مقتنعاً به، الخطأ مكلف لن يكون سهلاً

عاطفياً: عليك اليوم قبل الغد مصارحة الشريك بما تفكر فيه، الصراحة تعبّد الطريق أمامك نحو خطوات مستقبلية

صحياً: الحساسية التي تصيبك سنوياً في هذه الأيام لن تكون قوية بسبب قوة مناعتك

حظك اليوم برج العذراء الخميس 8-7-2021

مهنياً: القمر في برج الثور الترابي الصديق يجعلك حالماً ومأخوذاً بأمر قديم تعيش معه بعض الذكريات، ونجمك يلمع، وتقدّم نتائج أفضل على الصعيد المهني

عاطفياً: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة

صحياً: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد

حظك اليوم برج الميزان الخميس 8-7-2021

مهنياً: القمر في برج الثور يبدو مناسباً لك، ويرعى بعض شؤونك ويجعلك في وضع حساس وتبذل جهوداً مضاعفة لتنال منصباً تستحقه

عاطفياً: إعمل برأي الشريك في أمور دقيقة، التفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى

صحياً: أنت محب للطعام الشهي وصاحب إرادة ضعيفة، الحل الوحيد هو اللجوء إلى أخصائي تغذية لمساعدتك في ضبط شهيتك

حظك اليوم برج العقرب الخميس 8-7-2021

مهنياً: ما زالت الظروف داعمة، تغمرك بذبذباتها الإيجابية وتطلب إليك تنشيط مشاريعك وتقديم طلباتك في أسرع وقت ممكن

عاطفياً: لا تحاول إحراج الشريك، لأن ذلك يؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها لاحقاً، بل كن رومانسياً ودبلوماسياً

صحياً: قاوم بكل ما أوتيت من طاقة المغريات التي قد تؤدي إلى تدهور وضعك الصحي

حظك اليوم برج القوس الخميس 8-7-2021

مهنياً: تضطر إلى اتخاذ قرارات لا تعجب بعض الزملاء، لكنّ الجميع يقدّر الظروف ومستعد للوقوف إلى جانبك

عاطفياً: لا تحاول الضغط على الشريك، لأنك قد تخسره في حال وصلت الأمور بينكما إلى طريق مسدود

صحياً: بالإرادة الصلبة والعزم أنت قادر على التغلب على مشاكلك الصحية والتخلص من السمنة الزائدة

حظك اليوم برج الجدي الخميس 8-7-2021

مهنياً: القمر في برج الثور يبشر بخبر مناسب، وهناك جديد يجعلك تغير رأيك أ الاتجاه، لكن ذلك يتبدل في مصلحتك لاحقاً وتحقق مكاسب لم تكن تتوقعها

عاطفياً: تلاحظ قريباً ارتفاعاً في منسوب الرومانسية، وهذه طبيعة الشريك الحقيقية، فتوقع منه تصرفاً قد يأسر قلبك

صحياً: الحيوية الظاهرة سببها من دون شك، مواظبتك على التمارين الرياضية

حظك اليوم برج الدلو الخميس 8-7-2021

مهنياً: القمر في برج الثور في موقع غير مناسب يشير إلى تغييرات تحصل في محيطك الشخصي والمنزلي، لا تحاول تقليب الصفحات القديمة، لأن ذلك لن يكون في مصلحتك

عاطفياً: عليك أن تكون هادئاً لتتمكّن من معالجة الضغط الذي يمارسه الشريك عليك بروية، وهذا يبعدك إلى حد كبير عن الوقوع في الخطأ

صحياً: أنت محبط ومرتبك لكثرة المهام الملقاة على عاتقك مهنياً ومنزلياً، فتقع تحت الضغط وتصاب بالإنهاك

حظك اليوم برج الحوت الخميس 8-7-2021

مهنياً: القمر الجديد في برج الثور الصديق يعد بأجواء رومانسية، وقد تتعرف إلى زميل جديد وتكون الأجواء مناسبة للقيام بجهود كبيرة

عاطفياً: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، فهنالك تطورات كثيرة في العلاقة وهذا يكون في مصلحتكما

صحياً: الأزمات التي تعترضك في شؤون العمل ترتد سلباً على نفسيتك وصحتك، فانتبه