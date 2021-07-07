انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار الدواجن.. بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا أسعار الدواجن وأسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7 يوليو، والتي شهدت بعض التغيرات في سعر الفراخ ايوم وفي سعر الكتكوت وكذلك يوجد تغيرات في أسعار البيض، وبالرغم من التوقعات التي تشير إلى تراجع أسعار الدواجن تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إلا أن أسعار الفراخ ارتفعت اليوم في بعض البورصات.

أسعار الدواجن وأسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

حيث ارتفعت أسعار الفراخ الساسو والبيضاء كما في بورصة منير السقا وغيرها من البورصات العاملة بالسوق المصر، وارتفع سعر الكتكوت الأبيض في شركتي العناني والوادي واستقر في باقي الشركات، لتأتي أسعار اليوم كالتالي.

بورصة الدواجن اليوم سعر الفراخ.

نوع الفراخ بيضاء ساسو أمهات بيضاء سعر الفراخ اليوم 28 جنيه وفي منير السقا 29 جنيه متوسط 39 جنيه للكيلو و41 جنيه في منير السقا 20 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض في الشركات

الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم الوطنية 6.5 جنيه المراعي 3.25 جنيه العناني 6.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 7.25 جنيه أعلى سعر اليوم في الشركات رواد النيل 4.5 جنيه القاهرة للدواجن 5.25 جنيه الوادي 5.75 جنية

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 7 يوليو

بيض أبيض 40.5 جنيه سعر الكرتونة في البورصة بيض أحمر 43.5 سعر الكرتونة اليوم بيض بلدي 45 جنيه للكرتونة

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