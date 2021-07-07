أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تُسير شركة مصر للطيران، 63 رحلة جوية لنقل 5372 راكبا لعدد من الوجهات تشمل 47 رحلة دولية إلى "دبى، بغداد، كازابلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، لندن، نيويورك، أبوجا، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبى، عمّان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبى، أديس أبابا، واشنطن"، و11 رحلة داخلية إلى "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وأبو سمبل" و5 رحلات شحن جوى.

الإسماعيلية

يشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فعاليات الاحتفال بتوقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفين، بحضور ممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، وذلك بمبنى المارينا الجديد شرق القناة، فى تمام الساعة الـ 11 صباحا، ويتضمن الاحتفال تصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية، ويعقب ذلك مؤتمر صحفى للفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.

القاهرة

ينتهى موسم توريد القمح المحلى، حيث تم توريد نحو 3.6 مليون طن قمح، تم تخزين 428ر3 مليون طن قمح منها فى صوامع وبناكر تابعة لوزارة التموين، فيما تم توريد 165 ألف طن إلى مصانع المكرونة.

موسكو

يلتقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الأرمينى المكلف نيكول باشينيان خلال زيارته الرسمية إلى موسكو، لبحث سير تنفيذ الاتفاق الثلاثى بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول إقليم قره باخ، والذى تم توقيعه فى التاسع من شهر نوفمبر 2020، والحادى عشر من شهر يناير 2021.