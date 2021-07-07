الموقف المصرى السودانى فى مواجهة التصعيد الإثيوبى يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الرئيسية وتحت عنوان "موقف مصرى – سودانى موحد فى مواجهة التصعيد الإثيوبى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مصر والسودان أكدتا مجددا، على لسان وزيرى خارجية البلدين سامح شكرى والدكتورة مريم الصادق المهدى، رفضهما القاطع إعلان إثيوبيا البدء فى عملية ملء سد النهضة للعام الثانى، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة استغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، بالإضافة لما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها فى فرض الأمر الواقع على دولتى المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التى قد تتعرض لها مصالحهما بسبب الملء الأحادى للسد.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرين اتفقا، خلال لقائهما فى نيويورك، على ضرورة الاستمرار فى إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل السد يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع.

ولفتت الصحيفة إلى أن شكرى استقبل، أمس، المندوبين الدائمين لروسيا والصين فى مجلس الأمن، وأكد موقف مصر الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول السد، وضرورة اضطلاع المجلس بمسئولياته تجاه هذه القضية.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً وتعانى نقص الموارد المائية فى الوقت الذى تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة فى مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى، بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية.

وقال عبدالعاطى، خلال اجتماعه أمس وأنجر أندرسون، مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عبر الفيديو كونفرانس، للتباحث حول الموقف الحالى لملف السد، إن مصر ليست ضد التنمية فى إثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ المشروعات التنموية وفقا لقواعد القانون الدولى، مع مراعاة شواغل دولتى المصب.

وتحت عنوان "مدبولى: حياة كريمة طفرة فى الخدمات لملايين المواطنين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن زيارته محافظة أسوان تستهدف متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على متابعة كل التفاصيل الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات، التى ستسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة لملايين المواطنين فى مختلف القطاعات، والعمل على تسخير جميع الإمكانات المتاحة لدى جميع أجهزة الدولة، لتنفيذ هذه المشروعات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، ظهر أمس، محافظة أسوان، بعد زيارته للأقصر، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين، للوقوف على سير العمل بالعديد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها فى إطار "حياة كريمة".

وتوجه رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل زيارته المحافظة، إلى قرية "الكاجوج" التابعة لمركز "كوم أمبو"، إحدى القرى التى تشهد تنفيذ أحد مشروعات تطوير قرى الريف المصرى.

وفى تناولها للشأن المحلى ، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه باق من الزمن 72 ساعة وينطلق السبت القادم ماراثون الثانوية العامة.. ثانوية المصير.. والذى استعدت له وزارة التربية والتعليم بكافة مديرياتها بعقد اجتماع أمـس بإشراف رضـا حجازى مع رؤســاء اللجان لمتابعة الاسـتـعـدادات النهائية.

وأوضحت الصحيفة أن الاجــتــمــاع أكد ضــــرورة تطبيق الإجــــراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا".. والتنبيه على تـأمـن الـلـجـان والـكـنـتـرولات ولـجـان النظام والمراقبة بكل مديرية.

وأضافت أن المديريات بكافة اللجان بالمدارس التابعة لها والمراقبة بكل مديرية بدأت فى تركيب بوابات التعقيم.. وتطهير 2194 لجنة.. والانتهاء من توزيع العصا الإلكترونية.. وتخصيص مراقبين لتنظيم عمليات الدخول للطالب.

كما ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "اليوم .. إيفرجيفين تغادر قناة السويس" أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يشهد صباح اليوم فعاليات الاحتفال بتوقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفن" بحضور ممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، وذلك بمبنى المارينا الجديد شرق القناة.

وأوضحت الصحيفة أن الاحتفال يتضمن تصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية ويعقد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة مؤتمرًا صحفيًا بهذه المناسبة.

وعن حالة الطقس، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن خـبـراء الأرصاد الجوية توقعوا طقسًا حــارًا رطبًا نهارًا.. اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.. مائلا للحرارة ورطبا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على الجنوب.. والعظمى فى القاهرة 36 وفى الإسكندرية 30.

وفى تناولها للشأن المحلى وتحت عنوان "10 آلاف رأس خراف حية لعيد الأضحى"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د.على المصيلحى وزيـر التموين أعلن بدء طرح أضاحى العيد فى شـوادر تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال يومين بسعر65 جنيها للكيلو القائم، مضيفا أن الشركة ستقوم بطرح كوبونات مماثلة للتى يتم طرحها فى شهر رمضان، وذلك لشراء اللحوم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال المـؤتمـر الصحفى الـــذى عـقـده الــوزيــر أمس بحضور رؤساء القطاعات ورؤساء الشركات.. مشيرة إلى أن الوزير أوضح أنه سيتم تخصيص 39 شادرا كمرحلة أولــى على أن تتم زيادتها تدريجيا خـال الأيــام القادمة لتوفير الخــراف الحية حيث يتم طــرح 10 آلاف رأس من الخـراف الحية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.. وأشار إلى أنه تتم حاليا دراسة بعض العروض التى تقدمت بها بعض الجهات لتوفير الخراف الحية بالتقسيط بالتنسيق مع الشركات التابعة للوزارة على أن يتم خصم الأقساط من راتب المستفيدين بالتنسيق مع جهات عملهم.

وأضــــاف الـوزيـــر أنـــه سـيـتـم طـــرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالمحافظات من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

وفى الشأن الاقتصادى، وتحت عنوان "مؤشرات الاقتصاد المصرى فاقت التوقعات"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د. محمد معيط وزير المالية أكد أن نتائج المؤشرات المالية للاقتصاد المصرى فاقت كل التوقعات بشهادة صندوق النقد الدولى فى أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتمانى، حيث أوضح الصندوق أنها تجاوزت المستهدفات بما يشير إلى الأداء القوى للحكومة فى مجال السياسات المالية، وقد انعكس ذلك فى تزايد ثقة المستثمرين الأجانب، والإقبال الكبير بالأسواق المالية على السندات المصرية، وجناح إصدار السندات الخضراء.

وأشاد الوزير، خلال لقائه مع أولى ماورر وزير المالية السويسرى، والوفد المرافق له الذى ضم عددا من ممثلى البنوك وشركات التأمين، بالتعاون بين الجانبين فى مجالات المشاركة مع القطاع الخاص وإدارة الدين العام، وتطوير إدارة المالية العامة للدولة.

وأضاف أننا نستهدف خفض العجز الكلى فى موازنة العام المالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ إلى 6.7 ٪ورفع معدل النمو إلى 5.4 ٪وتحقيق فائض أولى 1.5 ٪، موضحا أن مصر جنحت في إدارة أزمة كورونا، باحترافية شديدة، منتهجة سياسة استباقية مرنة، بمراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد.