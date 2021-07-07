/639337/ارتفاع-فى-أسعار-الذهب-اليوم-الأربعاء-تفاصيل

شهدت أسعار الذهب، اليوم الاربعاء، الموافق 7 يوليو 2021، في مصر ارتفاعا جديدا مقارنة بالأسبوع الماضي، وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

دوت الخليج يرصد اسباب ارتفاع اسعار الذهب اليوم الاربعاء

العوائد الامريكية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1797.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو عند 1814.78 دولار، أمس الثلاثاء ، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1799 دولارا للأوقية، بحسب ما جاء فى وكالة رويترز

اسباب ارتفاع سعر الذهب

وأضاف الخبراء إن "انخفاض عوائد سندات الخزانة يقدم بالتأكيد بعض الدعم للذهب، بينما نشهد أيضا بعضا من النزول الطفيف للدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية المبكرة، وهو ما يقدم دعما أيضا".

وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24 من 897 إلى 899

عيار 22 من 822 إلى 824

عيار 21 من 785 إلى 787

عيار 18 من 673 إلى 675

عيار 14 من 523 إلى 525

عيار 12 من 449 إلى 450

الاونصة من 27,901 إلى 27,972

الجنيه الذهب من 6,280 إلى 6,296

الكيلو 897,143 إلى 899,429