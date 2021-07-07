/639338/استقرار-فى-اسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم-الاربعاء

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرار أنواع الخضار مع ارتفاع نسبي في أنواع أخرى، ويعرض موقع دوت الخليج اليوم الاربعاء الموافق 7\7 \2021، ونقدم الأسعار للقراء والمتابعين ليظلوا على دراية بأسعار السوق، والتي تنوعت ما بين المانجو، الثوم، الكانتلوب، والخيار البلدي وجاءت كالتالي في السوق:

أسعار الخضروات سجل سعر الطماطم ما بين 1.50 – 2.75 جنيهات. وصل سعر الخيار البلدي لـ2.5 -4.5 جنيه. سجل سعر البطاطس من 2.5 -5.5 جنيهات. وارتفع سعر الفاصوليا 4-5 جنيهات. وسجل سعر كيلو البصل من 1.5-3 جنيه. وصل كيلو بامية من 8-12 جنيها. وسجل سعر الملوخية 2.5-5.5 جنيها. وبلغ سعر كيلو الثوم ما بين 20-30 كيلو. وسعر البسلة من 3لـ5 جنيهات. ووصل البنجر إلى 4 جنيهات. بينما بلغ سعر كيلو الكوسة من 2- 4.5 جنيه. وسعر الفلفل الرومي بـ4.50 جنيه. ووصل سعر كيلو القلقاس من 6 لـ9 جنيهات. سجل كيلو ورق العنب بلدي لـ15 جنيها. وسعر الليمون البلدي من 6-16 جنيهات وكيلو الباذنجان البلدي تراوح 1.5-2.5 جنيهات. أسعار الفاكهة اليوم: بلغ كيلو الشمام 4-6 جنيها. ارتفع كيلو التفاح المصري 15 جنيهات. وصل سعر كيلو العنب الأحمر/ الأصفر لـ9 جنيهات. وسجل سعر البرقوق 10-20 للكيلو. بلغ سعر المانجو البلدي من 8 لـ12 جنيها. وتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية من 9 لـ15 جنيها. وسجل سعر الخوخ العريشي 7 – 11 جنيها. وتراوح سعر الكانتلوب لـ 2.5-4.5 جنيهات. بينما سجل كيلو المانجو العويسي ما بين 15-30 جنيها.

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