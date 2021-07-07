لمدة شهر.. تحويلات مرورية بطريق العين السخنة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بسبب إنشاء كوبرى تقاطع الطريق مع وصلة أم القمر، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لحين الانتهاء من مدة الأعمال.
وعينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ مشروع كوبرى تقاطع طريق القطامية - العين السخنة مع طريق وصلة أم القمر، مرورًا من أعلى طريق القطامية.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ أعمال خاصة بجسم كوبرى وصلة أم القمر المار من أعلى طريق القطامية فى الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه العين السخنة، الأمر الذى يتطلب تحويل الطريق إلى الاتجاه الآخر، إذ يعمل الطريق فى الاتجاه القادم من العين السخنة اتجاه القاهرة بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه لمسافة 1 كيلو متر والعودة مرة أخرى عقب انتهاء منطقة الأعمال.
وتستغرق مدة تنفيذ الأعمال شهرًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 7/7/2021 على أن تكون الأعمال والتحويلات على مدار اليوم الكامل.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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