السبت-طلاب الشعبة العلمية يبدأون ماراثون الثانوية العامة وتشديدات لمنع الغش

جدة - نرمين السيد - وانتهت المديريات التعليمية بجميع المحافظات من توزيع الكمامات والمواد المطهرة على المدارس والتى سيتم توزيعها على الطلاب والمراقبين بالإضافة إلى تركيب أجهزة التعقيم بالمدارس كما تم الانتهاء من تشكيل غرفة عمليات فى كل مديرية وخط ساخن للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

كما انتهت الوزارة من طباعة 192 امتحانا لطلاب الثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية وطلاب المنازل والخدمات، بالإضافة إلى طباعة 9 ملايين ورقة بابل شيت المخصصة للإجابة حيث إن الإجابة ستكون فقط فى البابل شيت والتابلت سيخصص فقط لتسجيل الحضور والاطلاع على الكتاب المدرسى فقط بالإضافة إلى اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات التقنية التأمينية لمنع اختراق الامتحانات حيث أكدت فى هذا الصدد أنه من المستحيل اختراقها ومن يحاول التهكير سوف يدفع ثمنا باهظا لهذا.

وطالبت الوزارة من المديريات التعليمية ورؤساء اللجان بإتباع التعليمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بين الطلاب والحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، مع التأكيد على الطلاب بتسليم كراسات المواد التى لا تضاف للمجموع، وإخطارهم بأنه فى حال عدم التسليم يكون تقدير الطالب (عدم اجتياز) وعلى رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذى لم يقم بتسليم كراسات المواد التى لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، علمًا بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقًا لاستكمال الامتحان.

وأكدت الوزارة على السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى فقط دون أى إضافات ورقية أو ملازم ولكن يسمح بملاحظات الطالب المدونة بالكتاب، موضحة أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.

ووجهت الوزارة مديرى الإدارات التعليمية بتوفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير وليس لهم حق دخول اللجنة وذلك لمتابعة تباعد الطلاب وأولياء الأمور خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين فى محيط اللجنة، مع تكليف أقدم الأعضاء بالإشراف عليهم وإعداد دفتر حضور وانصراف لهم.

ونبهت الوزارة على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية فى الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية من الساعة 9.30 وحتى الساعة 10 قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).

وأكدت على ضرورة تكليف أخصائى التطوير بالتأكد من أن التابلت الموجود مع الطالب هو التابلت المُسلم له من الوزارة (داخل المنظومة) وغير مهكر وفى حالة اكتشاف أى جهاز خارج المنظومة يتم سحبه قبل بدء الامتحان، وإذا بدأ الامتحان يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين، مشيرة إلى أنه لا يحق للفئات التى لم تتسلم (تابلت) " المنازل، الباقى للإعادة ، ....إلخ" الدخول إلى مقر اللجنة.

وفى هذا الإطار، شدد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضررة الالتزام بالتعليمات التى أعلنتها الوزارة، مشيرًا إلى أهمية دور المراقبين فى اللجنة من خلال التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، حيث يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان.

وأكد أنه لا تهاون فى حدوث أى تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأى شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد نهاية الشهر الماضى خلال مؤتمر صحفى أنه تم تدشين بنية أساسية تكنولوجية من أجل تطوير العملية التعليمية، مشددًا على أن الوزارة تمتلك سحابة إلكترونية تعمل بكفاءة ١٠٠℅ و مطمئنون لكفاءة المنظومة.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة درست جميع الملاحظات بعد إجراء الامتحانات التجريبية الثلاث للثانوية العامة وقامت بإعداد التصور الأمثل للامتحانات النهائية، والذى يضع مصلحة الطالب أولوية فى المقام الأول.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن طريقة التقييم الجديدة عملت على إعادة صياغة المناهج العلمية وتطوير محتوى رقمى كبير يسمح للطالب أن يفهم مخرجات التعلم، فضلًا عن إتاحة جهاز "تابلت" لكل طالب مجانًا، وإتاحة المواد التعليمية الرقمية عن طريق محتوى تفاعلى من مصادر متعددة.

وأشار الدكتور طارق شوقى، إلى أن الوزارة أتاحت العديد من مصادر المذاكرة والمراجعة والتى منها "بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، منصة حصص مصر www.hesas.eg، وقناة مدرستنا 2 (تردد 12206/معدل الترميز 27500/الاستقطاب: رأسى)".

وفى نفس الإطار انتهت محافظة الجيزة من تجهيز 165 لجنة أساسية للعام الحالى يؤدى بها 73 ألفا و923 طالبا وطالبة الامتحانات هذا العام حيث تضم كل لجنة 14 طالبًا فقط عدا لجان حي الهرم تصل إلى 18 طالبًا نظراً للإجراءات الخاصة بالاتصال بشبكة الإنترنت وتوفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، وتوفير كبائن تعقيم أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وتوفير مطهرات و كواشف حرارية داخل اللجان.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة مجدى الجيار إنه تم تجهيز 69 استراحة للرجال والسيدات على مستوى المحافظة مجهزة بكل سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.

وفى محافظة القليوبية أكد ياسر محمود مدير مديرية التعليم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية بمركز توزيع الأسئلة الخاص بامتحانات الثانوية العامة بمدرسة محمد متولى الشعراوى والتعرف على خطة ومواعيد استلام صناديق كراسات الامتحان من المطبعة السرية، وكذلك خطة التسليم إلى لجان سير الامتحان فى المواعيد المناسبة، وإعداد الصناديق وتجهيزها بالأعداد المناسبة طبقا للتعليمات.

وكانت الوزارة قد أعلنت جداول الامتحانات لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية، وجاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالى الأحد 11 يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات، الثلاثاء 13 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين، الخميس 15 يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة 3 ساعات، الأحد 18 يوليو امتحان الفلسفة والمنطق لمدة 3 ساعات، إجازة عيد الأضحى من 19 يوليو لـ23 يوليو القادم، الأحد 25 يوليو: امتحان التاريخ لمدة 3 ساعات، الثلاثاء 27 يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة 3 ساعات، الخميس 29 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات.

وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالى: السبت 10 يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة 3 ساعات، الاثنين 12 يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين، الأربعاء 14 يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ساعتين، إجازة عيد الأضحى من 19 يوليو لـ23 يوليو القادم، السبت 24 يوليو: الفيزياء لمدة 3 ساعات، الاثنين 26 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات، الأربعاء 28 يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ساعتين، السبت 31 يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ساعتين، الاثنين 2 أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة 3 ساعات، امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ساعتين.