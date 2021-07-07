/639343/مارتينيز-يقود-الأرجنتين-إلى-نهائي-كوبا-أمريكا-2021

حقق منتخب الأرجنتين فوزا غاليا على نظيره منتخب كولمبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من فعاليات بطولة أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2021"، وتأهل راقصو التانجوا إلى نهائي البطولة أمام منتخب البرازيل الذي تأهل بعد التغلب على منتخب بيرو في مباراة نصف نهائي البطولة، ويعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

التعادل الإيجابي يسيطر على المباراة

انتهى الوقت الأصلي من مباراة الأرجنتين وكولمبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين1/1، ولجأ المنتخبين إلى ركلات الترجيح، واستطاع راقصو التانجو من تحقيق الفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 3/2، ليتأهلوا بذلك إلى نهائي كوبا أمريكا 2021، بينما منتخب كولمبيا غادر البطولة.

مارتينيز يقود الأرجنتين إلى نهائي الكوبا

تألق إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين، في ركلات الترجيح، حيث استطاع مارتينيز قيادة فريقه إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد التصدي الرائع في ركلات الترجيح أمام منتخب كولمبيا في مباراة نصف نهائي البطولة. استطاع لاوتارو نجم منتخب الأرجنتين إحراز الهدف الأول لمنتخب بلاده، في الدقيقة الــ 7 من عمر الشوط الأول، وذلك بعد عرضية ليونيل ميسي له، وتمكن لويز دياز من إحراز هدف التعادل لمنتخب كولمبيا في الدقيقة الـ 61 من عمر المباراة، وذلك بعد اطلاقه من الجانب الأيسر وتوغله داخل منطقة الجزاء ثم قام بتسديدة قوية سكنت شباك مارتينيز.

وأحرز لمنتخب الأرجنتين كل ركلات الترجيح كل من: ليونيل ميسي، ولياندرو باريدس ولاوتارو مارتينيز، بينا أهدر رودريجو دي بول الركلة الثانية، وأحرز لمنتخب كولمبيا كل من: خوان كوادرادو و ميجويل بورخا ، بينما أهدر كل من: دافينسون سانشيز، ييري مينا و إدوين كاردونا.

تشكيل الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ناهول مولينا – خيرمان بيتزيا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاجليفيكو

الوسط: رودريجو دي بول – جيدو رودريجيز – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو ماريتينيز – نيكولاس جونزاليس.

تشكيل كولومبيا

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: ويليام تيسييو – دافينسون سانشيز – ييري مينا – دانييل مونوز

الوسط: لويس دياز – جوستافو كويار – ويليمار باريوس – خوان كوادرادو

الهجوم: رافائيل سانتوس بوري – دوفان زاباتا