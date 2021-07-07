أحياء عند ربهم يرزقون.. حكايات لا تنسى لـ «شهداء البرث»

جدة - نرمين السيد - آلاف التغريدات صاغها المصريون على "تويتر"، أحيوا بها الذكرى الرابعة لمعركة كمين البرث عبر هاشتاج #شهداء_البرث_حكايات_لاتنسى".
المعركة نفذتها عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابى على بعض نقاط التمركز العسكرى المصرى جنوب مدينة رفح، وأسفر عن استشهاد 26 فردًا من أفراد القوات المسلحة.. ومن بينهم اثنان من قائدى الكتيبة 103 صاعقة وهما العقيد أحمد منسى، والرائد أحمد الشبراوى.
فى المقابل، لقى أكثر من 40 فردًا من عناصر "داعش" الإرهابية التى هاجمت كمين البرث مصرعهم، كما تم تدمير 6 سيارات دفع رباعى تابعة لهم، وعدد من الدراجات النارية.
وعن سبب مهاجمة العناصر التكفيرية لكمين البرث، فتعد المنطقة الواقعة جنوب رفح نقطة أمنية هامة، وتمثل عائقًا أمام تسلل التكفيريين، كونها منطقة مهمة بالنسبة لهم وتقطع طريق الإمدادات.
ولم تكن تلك المحاولة الأولى لاستهداف كمين البرث، إذ فشلت جميع المحاولات السابقة لاستهدافه من قبل الإرهابيين، إذ يعتبر مربع البرث مركزًا لقبيلة الترابين، وله أهمية لوجستية وأمنية، ويعد من النقاط التى تربط بين وسط سيناء من جهة ورفح والشيخ زويد من جهة أخرى.
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