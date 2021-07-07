جدة - نرمين السيد - وقال سعفان فى برقية التهنئة للمحافظ: إن العيد القومى للمحافظة والذى يوافق يوما خالدا فى تاريخ الوطنية المصرية عامة وشعب القاهرة خاصة: "ذكرى مرور 1052 عاماً على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلى عام 969، فى عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمى".
وأعرب الوزير، للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعى الدؤوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا العزيز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعفان يهنئ محافظ القاهرة بالعيد القومى للعاصمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.