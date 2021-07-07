/639344/سقوط-المتهمين-بـ-التنمر-على-طفل-من-ذوي-الاحتياجات-الخاصة-بالمقطم

نجح رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اليوم الأربعاء، في القبض على المتهمين في واقعة انتشار مقطع فيديو مصور خلال تعديهم علي طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (متلازمة داون).

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على المتهمين في واقعة انتشار مقطع فيديو مصور خلال تعديهم على طفل منذوى الاحتياجات الخاصة

حيث رصدت المتابعة لمواقع التواصل الاجتماعي علي فيس بوك وموقع تيك توك انتشار مقطع فيديو مصور لشابين يقومان بالتعدي على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب متلازمة داون ويقومان بصفعه على وجهه بصورة سيئة، والتنمر عليه.

وصاحب ذلك العديد من التعليقات للمواطنين تتضمن الاستياء من تلك الأفعال والمطالبة بضرورة القبض على مرتكبي الواقعة.

أسماء المتهمين

بإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهم:

١- طالب ١٨ سنة و مقيم مساكن أطلس - المقطم.

٢- طالب ١٦ سنة و مقيم مساكن القنال- المقطم .

٣- طالب ٢٢ سنة ومقيم عمارة ٥٧ كمبوند جيتس - المقطم (القائم بتصوير الفيديو)… كما أمكن تحديد شخص المجني عليه.

القبض على المتهمين

وبعد القبض على المتهمين الثلاثة ومواجهتهم أمام رجال المباحث عن الواقعة، اعترفوا بارتكاب الواقعة بذات المشاهد التي جاءت في مقطع الفيديو بهدف تحقيق عدد مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، واتهم المجني عليه المتهمين بالتعدي عليه بالضرب وجاري اتخاذ اللازم قانونا.