/639345/حقيقة-تشابه-البعض-لا-يذهب-المأذون-مرتين-مع-نادي-الرجال-السري

انتشرت العديد من الأنباء التي تفيد يتشابه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي عُرض مساء أمس كعرض خاص بحضور أبطال العمل، مع فيلم «نادي الرجال السري» الذي يقود بطولته أيضًا الفنان كريم عبد العزيز.

دوت الخليج يكشف حقيقة تشابه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» مع نادي الرجال السري لكريم عبدالعزيز

كشف وائل علي، منتج «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، عن حقيقة تشابه هذا العمل مع فيلم «نادي الرجال السري» لكريم عبدالعزيز، قائلًا: "فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين مختلف تمامًا عن فيلم نادي الرجال السري الذي يطرح فكرة الرجل الخائن ومايقوم به من أجل ضمان عدم كشف خيانته، ولكن هذه المرة بنقدم أسباب فشل العلاقات الزوجية، وسبب زيادة نسب الطلاق في البلد، هل لأن اختياراتنا تكون خاطئة ولا مفهومنا عن الزواج هو الخطأ".

وائل علي يرد على الجدل المثار حول تشابه البعض لا يذهب للمأذون مرتين مع نادي الرجال السري

وأضاف موضحًا فكرة فيلم «البعض لا يذهب المأذون مرتين»: "الفيلم يطرح فكرة جديدة أن هناك فرضية أفترضناها بأن الدولة عندها تحويلها كل الأوراق إلي ديجيتال، واختفاء التعاملات الورقية، ما الذي سيحدث لو قسائم الزواج كلها اختفت من علي البرمجة الجديدة، وكل انسان أصبح حر في أن يختار شريك حياته، هل سختار نفس الشخص ولا سيختار شريك آخر، هي فكرة جديدة بفرضية جديدة كـ حال السينما دائما، فالكوميديا في هذا الفيلم تعود بنا إلى مدرسة كوميديا المواقف البسيطة غير المتكلفة، والكاتب أيمن وتار أبدع بالفعل في نسج خيوطها، وعندما يشاهد الجمهور الفيلم فإنه سيدرك على الفور أن جميع العناصر تضافرت لخروج هذا العمل في أبهى صورة".

قصة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

تدور أحداث فيلم «البعص لا يذهب للمأذون مرتين» حول إطار كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

وفي التاريخ المحدد يتم بث مباشر للاحتفال بتمزيق آخر قسيمة زواج للمذيع المشهور "كريم عبدالعزيز" وزوجته أخصائية علاقات زوجية "دينا الشربيني" وأثناء الاحتفال يفاجئ الجميع بفيروس أصاب أنظمة الكمبيوتر واختفاء جميع قسائم الزواج، ويطرح الفيلم أخطر سؤال يمكن أن يطرح علي أى زوجين، بعد مرور عدة سنوات من زواجك هل إذا اتيحت لك فرصة الاختيار، هل ستختار نفس شريك حياتك؟.

أبطال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

والعمل من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

قصة فيلم نادي الرجال السري

تدور أحداث فيلم «نادي الرجال السري» في إطار كوميدي حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه "نادي الرجال السري"، حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم "كريم عبدالعزيز" مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب أن تتصاعد علاقته مع زوجته "غادة عادل" بعد زواج استمر ﻷكثر من عشر سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، فتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية.