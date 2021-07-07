/639346/هشام-عباس-يتخطى-حاجز-النصف-مليون-مشاهدة-بأغنية-يا-سهرانين-الليل

حققت أغنية «يا سهرانين الليل» للمطرب هشام عباس نجاحًا ساحقًا، حيث بلغ عدد مشاهدات الكليب أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أسبوعين فقط من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية «يا سهرانين الليل» للمطرب الكبير هشام عباس. أغنية يا سهرانين الليل لهشام عباس وطرح النجم هشام عباس أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والتي تحمل اسم «سهرانين الليل»، كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب. وتقول كلمات الأغنية: "ياسهرانين الليل قلبى أنا مال.. طب قولولى أنا هاعمل أيه.. ويلى انا ويل حالى بقى حال .. اه يامين يلايمنى عليه.. ليل ياليل ياعين ده اللى الحياه ليل ياليل ياعين.. تحلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه.. ليل ياليل ياعين واللى بهواه ليل ياليل ياعين.. حياخدنى ليه ومين لمس القمر بايديه.. ياسهرانين الليل آه قلبى انا مال.. طب قولولى انا هاعمل ايه". زحمة الأيام تجمع هشام عباس بأصدقائه وأعرب مؤخرًا هشام عباس، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية «زحمة الأيام» التي جمعته بأصدقائه كل من النجم حميد الشاعرى ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الغنائى وخارجه نظرًا للكيميا التي ظهرت على الرباعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام عباس يتخطى حاجز النصف مليون مشاهدة بأغنية «يا سهرانين الليل» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.