أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأربعاء: موعد مباراة إنجلترا ضد الدنيمارك .. الأهلي يدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة المقاولون العرب. اجتماع طارئ لمجلس إدارة القلعة الحمراء

/639354/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-الأربعاء-موعد-مباراة-إنجلترا-ضد-الدنيمارك--الأهلي-يدخل-معسكر-مغلق-استعدادا-لمواجهة-المقاولون-العرب-اجتماع-طارئ-لمجلس-إدارة-القلعة-الحمراء

تشهد الساحة العالمية الرياضية العديد من الأحداث والمواجهات الكروية ، ويرصد دوت الخليج أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأربعاء، إهم مواجة منتخب إنجلترا ضد الدنيمارك.

موعد مباراة إنجلترا ضد الدنيمارك

تقام مباراة منتخب لإنجلترا أمام نظيرة الدنيمارك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يستقبل ستاد ويمبلي مباراة قوية في الدور نصف النهائي ليورو 2020.

تأهل منتخب إنجلترا من دور المجموعات على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وفاز على ألمانيا في دور 16 بهدفين دون رد، قبل أن يقصي أوكرانيا في ربع النهائي بأربعة أهدافٍ نظيفة

خسر المنتخب الدنماركي مباراتيه الأولتين في يورو 2020، لكنه فاز في الثالثة 4-1 وحصل على المركز الثاني في مجموعته بعد بلجيكا، ونجح في الفوز على ويلز في دور 16 بأربعة أهداف نظيفة، وانتصر على التشيك في ربع النهائي بهدفين لهدف

الأهلي

يدخل فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم ، الخميس، معسكر مغلق استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، الخميس، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 لبطولة الدوري المصري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادى في الجزيرة لمناقشة عدد من الملفات الرياضية والإدارية الخاصة بالنشاط الرياضي والأمور الإدارية، التي تحتاج للحسم في القلعة الحمراء

ومن المقرر أن يعتمد مجلس إدارة الأهلي رئيس بعثة الفريق الأحمر التي ستتوجه للمغرب يوم 13 يوليو الجاري استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب افريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا، والتي سيتم إسنادها إلى محمود الخطيب رئيس النادي

منتخب الأرجنتين

حقق منتخب الأرجنتين فوزا غاليا على نظيره منتخب كولمبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من فعاليات بطولة أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2021"، وتأهل راقصو التانجوا إلى نهائي البطولة أمام منتخب البرازيل الذي تأهل بعد التغلب على منتخب بيرو في مباراة نصف نهائي البطولةة

انتهى الوقت الأصلي من مباراة الأرجنتين وكولمبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين1/1، ولجأ المنتخبين إلى ركلات الترجيح، واستطاع راقصو التانجو من تحقيق الفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 3/2، ليتأهلوا بذلك إلى نهائي كوبا أمريكا 2021، بينما منتخب كولمبيا غادر البطولة