صخرة الدفاع.. وائل جمعة ضيف قناة الأهلي اليوم

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تستضيف قناة النادي الأهلي، اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً نجم دفاعات الأهلي السابق والمحلل الحالي وائل جمعة بمناسبة مرور 11 عاماً على تأسيس قناة النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الذى يقدمه الإعلامى إسلام الشاطر على شاشة قناة النادى الأهلى، اليوم الأربعاء، فى تمام العاشرة مساء النجم الكبير وائل جمعة صخرة دفاع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق.

لوائل جمعة مسيرة طولية مع النادي الأهلي حافلة بالإنجازات فمنذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء قادمًا من صفوف نادي غزل المحلة نجح الصخرة الأهلاوية وائل جمعة في التتويج بـ 24 بطولة.

وتوج جمعة مع الأهلي بثماني بطولات دوري، وثلاث بطولات كأس مصر، وست بطولات لدوري أبطال أفريقيا، وسبع بطولات سوبر مصري، بالإضافة إلي برونزية كأس العالم للأندية عام 2006.

وأما عن مسيرته مع المنتخب كان جمعة أحد أهم أفراد جيل المعلم حسن شحاتة الذي توج بثلاث بطولات أمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.

يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً أمام فريق المقاولون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويتصدر نادي الزمالك الدوري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة ، فيما يوجد الأهلي فى المركز الثانى برصيد 45 نقطة ولكن من 21 مباراة.

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى، على السفر الى المغرب الثلاثاء المقبل، لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا على متن طائرة خاصة.

ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى، ويجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اتصالات مكثفة مع مسؤولي السفارة المصرية بهدف التنسيق للرحلة، والإقامة وملاعب التدريب وسوف يتدرب الفريق في المغرب يومي 14 و15 علي أحد الملاعب الفرعية، ثم يكون المران الأخير يوم 16 يوليو بملعب مركب محمد الخامس، الذي يستضيف مباراة النهائي الإفريقي، ورصدت إدارة النادى مكافأة خاصة للاعبين فى حالة التتويج باللقب الإفريقي، وذلك بهدف تشجيع اللاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم قبل اللقاء

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، على إجراء أكثر من تقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين، للتدريب على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال مباراة المقاولون.

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني، كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالاستمرار في تحقيق أهداف المرحلة الحالية.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وبداية التحضير لمواجهة المقاولون العرب.