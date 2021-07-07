639359

/639359/محمد-سلطان-خطة-التنمية-المستدامة-ترجمة-حقيقية-لاهتمام-الدولة-بملف-حقوق-الانسان

11:30 ص - الأربعاء 7 يوليو 2021

دوت الخليج

خطة التنمية المستدامة ترجمة لاهتمام الدولة بملف حقوق الانسان

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه الخطة بجميع محاورها تأتى فى صميم حقوق الإنسان، أليس من حق الإنسان توفير فرصة عمل مناسبة، توفير سكن كريم، توفير حياة كريمة، منظومة تعليمية وصحية تليق بهم، كل هذه المشروعات التى تم تنفيذها وبصدد تنفيذها على الأرض تهدف فى المقام الأول للنهوض بمستوى حقوق الإنسان، حيث يتم تنفيذ نحو 18 مشروعًا في 17 محافظة ونحو 31 موقعًا مختلفًا. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تكلفة هذه المشروعات التى تستهدف حياة المواطنين بشكل مباشر مليارات الدولارات، يأتى فى مقدمتها مشروعات تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما ينعكس على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيمة 62 مليون يورو، بهدف المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف. وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة تسير فى كافة الاتجاهات، ما بين صناعة وزراعة وبنية تحتية وتعليم وصرف صحى ومنظومة صحة وانشاء مدن جديدة وتهيئة البنية التحتية لجلب مزيد من الاستثمارات كافة هذه المشروعات تمت خلال 7 سنوات وهذا انجاز كبير سيقف التاريخ أمامه كثيرا.