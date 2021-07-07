النائب محمود سامي لـ دوت الخليج : تنسيقية شباب الأحزاب تجربة فريدة تحتوي على كودار شبابية واعدة«فيديو»

/639363/النائب-محمود-سامي-لـ-تحيا-مصر--تنسيقية-شباب-الأحزاب-تجربة-فريدة-تحتوي-على-كودار-شبابية-واعدةفيديو

أشاد النائب محمود سامي ، عضو مجلس الشيوخ، بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لافتا إلى أنها جديدة فى تطبيقها، مثمنا إدماج الشباب فى الحياة السياسية، مؤكدا أنهم شباب واعد سياسيًا، سيكون من قيادات الحزب فى المستقبل.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب محمود سامي بشأن تنسيقية شباب الأحزاب

حرية الرأي

وأكد النائب محمود سامي ، عضو مجلس الشيوخ، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تسمح باستمرار الانحيازات الحزبية بالنسبة لهم، فضلا عن اعطائهم الحرية فى التعبير عن الرأي، لافتا إلى أن لأول مرة اليمين واليسار فى نقاش مستمر مع بعضهم.

فض دور الإنعقاد الأول

هذا وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق - رئيس مجلس الشيوخ انتهاء دور الانعقاد العادى الأول، مؤكدا علي أنه مع ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعيالأول لمجلس الشيوخ فإننا نودع فترة برلمانية من النشاط‏ التشريعي الدءوب.... عملنا خلالها في ظل ظروف‏ دقيقة.... عانى وما زال يُعاني منها العالم أجمع .... فى‏ مواجهة جائحة كورونا.... فكانت اليمين الدستورية التى أديناها ضميرًا يُحركنا.... وحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا ‏لنا.... وحماية الله ولطفه رحمة بنا ... فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي .... مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته.... وآمال المواطنين وطموحاتهم.

جاء ذلك فى كلمته بمناسبة دور الانعقاد الأول موجها حديثه للأعضاء:" لقد بذلتم دون كلل أو ملل جهدًا تشريعيًا فى مناقشةعدد من مشروعات القوانين... والتي شكلت في مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة ... والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.... وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص.... من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع".