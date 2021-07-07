/639366/بروتوكول-تعاون-بين-البرلمان-العربي-و-المصري-لتعزيز-التعاون-في-مجال-استخدام-التكنولوجيا

وقع البرلمان العربي ومجلس النواب المصري بروتوكول تعاون في مجال استخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات، وذلك في إطار الرغبة المشتركة للعمل على تعزيز وتوطيد أواصر العلاقات والاستفادة من تبادل الخبرات البرلمانية في مجال التحول الرقمي والتي يمتلكها مجلس النواب المصري الذي يعد أحد أقدم البرلمانات في العالم كما أنها الأقدم في المنطقة العربية، كما أن البرلمان العربي يمثل تجربة برلمانية إقليمية ثرية وزاخرة بالخبرات العربية في مختلف المجالات.

دوت الخليج يرصد توقيع برونوكول تعاون بين لبرلمان العربي ومجلس النواب المصري

مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البرلمانين المصري والعربي

وشهدت مراسم التوقيع التي جرت بين ممثلي البرلمان العربي سعادة المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، وممثل النواب المصري سعادة المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب المصري، حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قيادات الأمانة العامة لدى المؤسستين.

القدرات البرلمانية

في هذا السياق، أكد المستشار كامل شعراوي، حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع مجلس النواب المصري في كافة المجالات، مشيرًا الى أن بروتوكول التعاون يأتي انطلاقا من العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري على كافة المستويات، والتي تشكل قاعدة أساسية للانطلاق نحو تحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين بما يسهم في تطوير القدرات البرلمانية لخدمة مصالح الدول والشعوب العربية.

التحول الرقمي

وأضاف كامل شعراوي " في تصريح صحفي عقب توقيع بروتوكول التعاون، أن مجلس النواب المصري يمتلك خبرة برلمانية تاريخية تجاوزت مئة وخمسين عاما، واكبها تطور كبير في استخدام الأدوات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات وتوظيفها لخدمة العمل البرلماني، فهو يمتلك تجربة رائدة في التحول الرقمي نتطلع للاستفادة منها في تعزيز وتطوير تجربة البرلمان العربي وإنطلاقًا من رغبتنا في اتخاذ خطوات سريعة ومتطورة في مجال التحول الرقمي للعمل البرلماني العربي.

البرامج الالكترونية

ونوه " شعراوي " إلى رغبة البرلمان العربي في الاستفادة من الخبرات المتراكمة لمجلس النواب المصري وتجربته العريقة في مجال تطوير التكنولوجيا ونظم المعلومات والخدمات الإلكترونية بما يدعم العمل البرلماني، موضحًا أن مجلس النواب المصري رحب بتقديم جميع سبل الدعم والبرامج الإلكترونية المتاحة لديه لخدمة البرلمان العربي، وذلك تقديرًا لدوره المهم في العمل العربي المشترك.

البروتوكول

وأشار أمين عام البرلمان العربي، إلى أن إبرام هذا البروتوكول سيكون من شأنه تيسير التنسيق والتعاون بين الجانبين لتحقيق أهدافهما المشتركة على أفضل وجه ممكن من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات.