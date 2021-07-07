48 عاما خبرة.. التدرج الوظيفى لرئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

جدة - نرمين السيد - وشغل المستشار حسين مصطفى فتحى، سابقًا منصب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس قطاع الأقسام القضائية بالإضافة الى اختصاصات رئيس قطاع بالنسبة لقسم المنازعات الخارجية لهيئة قضايا الدولة، ونعرض لكم فى السطور التالية أهم المعلومات عنه.

- حصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد ـــ جامعة القاهرة عام 1973.

- عمل المستشار محكمًا معتمد بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، وعضو مجمع المحكمين الملكيين بلندن – فرع القاهرة.

- حاصل على شهادة من مركز التحكيم العربية تفيد بأنه شارك فى فعاليات مؤتمر مراكز التحكيم العربية والتحكيم العربى بين الحاضر والمستقبل المنعقد فى قاعة المؤتمرات بجامعة بيروت العربية من 17 الى 1851999.

- حاصل على شهادة من مركز القاهرة الأقليمى للتحكيم التجارى الدولى والغرفة التجارية الألمانية العربية بأنه اجتاز بنجاح ورشة العمل ومؤتمر المحكمين العرب والأفارقة المنظمة من جانب مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى والغرفة التجارية الألمانية العربية بمساعدة مؤسسة "Konrad_Adenauer" فى القاهر ويشمل البرنامج المحكمة الصورية للتحكيم وورشة عمل ومؤتمر دولى.

- حاصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية العربية بأنه اجتاز بنجاح البرنامج التدريبى وورشة العمل الخاصة بالتفاوض وصياغة العقود الدولية المنظمة من جانب الغرفة التجارية الألمانية العربية بالتعاون مع مؤسسة "Konrad_Adenauer" فى القاهرة.

- حاصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية العربية بأنه قد إجتاز بنجاح البرنامج التدريبى وورشة العمل الخاصة بالتحكيم التجارى الدولى "امتياز النفط" المنظم من جانب الغرفة التجارية الألمانية العربية بالتعاون مع مؤسسة "Konrad_Adenauer" فى القاهرة.

- حاصل على شهادة من اللجنة الأولمبية الدولية عن احترامها وتقديرها لسيادته ومساهمته الملحوظة "اللافتة للنظر" كمتطوع فى تنمية الرياضة والأولمبيات وفى تعزيز الصداقة بين الأفراد.

- حاصل على شهادة من المركز الإقليمى التجارى الدولى بأنه حضر وشارك فى المؤتمر الدولى المتعلق "بالاتجاهات الحديثة فى قوانين التجارة والاستثمار الدولى" المنظمة من جانب مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقانون التجارى الدولى وجامعة الدول العربية.

- حاصل على شهادة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية واللجنة الأولمبية المصرية بخالص الشكر بأنه شارك ببحث بعنوان "طرق الطعن فى الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضى فى فعاليات المؤتمر العربى للرياضة والقانون".

- حاصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية العربية بأنه اجتاز بنجاح البرنامج التدريبى وورشة العمل الخاصة بالتحكيم التجارى الدولى التصنيع بموجب ترخيص والملكية الفكرية والمسئولية عن المنتج المنظم من جانب الغرفة التجارية الألمانية العربية بالتعاون مع مؤسسة "Konrad_Adenauer" فى القاهرة.

أما التدرج الوظيفى للمستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد، فكان كالتالى..

- عين مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1974 .

- تدرج فى الوظائف القضائية بها ورقى الى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1991.

- رقى إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1995.

- ثم رقى الى درجة نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 229.

وعن الانتدابات والخبرة العملية لرئيس هيئة قضايا الدولة الجديد، فكانت كالتالى..

- 1981-2010 عضو بالأمانه العامة لمجلس الوزراء.

- مستشارًا قانونيًا بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.

- محكمًا فى النزاع القائم بين المركز الصناعى للشرق الأوسط والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن العقد 127 بمحافظة كفر الشيخ.

- محكمًا عن شركة ذى إنترناشيونال باكينج تريدنج الممثل القانونى لشركة مصر للتجارة والخارجية فى القضية التحكمية المقامة من البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى.

- محكمًا بالإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى.

- اشترك فى أعمال اللجنة المشكلة للقيام بدراسة جميع التشريعات المتعلقة بعمل وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج.

- رئيسًا لهيئة التحكيم فى الدعوى رقم 104 لسنة 1997 المقامة من شركة دره ضد مستشفى مصر الدولى.

- محكمًا فى النزاع القائم بين شركة شرم العالمية للتنمية السياحية ومشروع شرم كوست.

- 1998 المشاركة فى أعمال التصحيح بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

- رئيسًا لهيئة التحكيم فى النزاع بين المكتب الهندسى الإستشارى (صبور) ضد مجموعة الخليج للإستثمار العقارى.

- محكمًا فى التحكيم رقم 1251999 المقام من شركة انتركو الإيطالية ضد شركة السويس الدولية.

- محكمًا عن شركة جلتمسبير سلفر نايت ضد المجلس الأعلى للآثار فى الدعوى التحكيمية رقم 174 لسنة 2000.

- مستشارًا قانونيًا لوزير الشباب والرياضة.

- محكمًا مرجحًا فى التحكيم رقم 10 لسنة 2005 المقام من الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بوزارة الأوقاف وأسرهم ضد السيد شريف محمود السيد أشرف حلمى موسى عبدالنبى.

- 1999- 2009 مستشارًا قانونيًا للسيد رئيس المجلس القومى للشباب والرياضة.

- محكمًا مرجحًا فى القضية رقم 501 لسنة 2006 المقامة من شركة الأهلى للتنمية العقارية ضد السيد وصفى أمين واصف الممثل لشركة ena.

- رئيسا لهيئة التحكيم فى النزاع القائم بين شركة هرست مارك ميدل ايست لإدارة الفنادق والمنتجات وشركة مرسى علم للتنمية السياحية.

- رئيسًا محكما عن مجلس الوزراء فى التحكيم رقم 60 لسنة 2005 المقام من المكتب العربى للتصميمات والإستشارات الهندسية ضد السيد الدكتورأمين عام مجلس الوزراء بصقته.

- رئيسًا لهيئة التحكيم فى القضية التحكيمية رقم 552 لسنة 2007 المقامة من شركة جلاكسى الدولية للبترول ضد الهيئة العامة للبترول.

- رئيسًا لهيئة التحكيم فى التحكيم المقام من شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العامة والتوريد ضد شركة الجوهرة للطباعة والتغليف وشركة الجوهرة للكرتون المضلع.

- محكمًا مرجحًا فى التحكيم رقم 29 لسنة 2008 المقام من شركة علاء إبراهيم للمقاولات ضد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمهندسى وزارة الرى ببنى سويف.

- محكمًا عن الشركة العربية للمطاحن والمعاجن اربكو فى القضية التحكيمية رقم 585 لسنة 2008 المقامة من شركة روتس للتجارة ضد الشركة المحكم عنها والبنك الأهلى المصرى.

- محكمًا فرديًا فى القضية التحكيمية رقم 1380 لسنة 2019 المقام أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى من شركة بنيان للإستثمار والتنمية (ش – م – م) ضد شركة جو لإدارة وتشغسب السلاسل (ش- م- م).

- 2010- 2019 اعارة بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت.