صور.. إصلاح هبوط أرضى فى أبو قير بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى المنتزه ثان يفيد حدوث هبوطًا أرضيًا بأحد شوارع منطقة أبو قير، وانتقل مسئولى إدارة الأزمات والكوارث بالحى إلى موقع البلاغ.
وتبين من المعاينة حدوث هبوط أرضى بقطر نحو متر x متر، وذلك دون حدوث إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة.
وأشار اللواء حسن الجمال، رئيس الحى، إلى إنه تبين من المعاينة أن الهبوط ناتج عن حدوث تسرب من أحد مواسير مياه الشرب أمام عقار بمنطقة أبو قير.
وأوضح رئيس حى المنتزه ثان، أنه تم إصلاح الماسورة وردم الهبوط وجاري إعادة الرصف وإعادة الشئ لأصله بالتنسيق مع مسئولى مديرية الطرق والنقل.
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