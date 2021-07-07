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فيديو وصور.. وزير النقل يتفقد مصنع قطارات شركة الستوم الفرنسية

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محمد مهران محمد صابر 2021-07-07 11:33 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - زار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، مصانع شركة الستوم بمدينة فالنسين الفرنسية المتخصص فى صناعة قطارات المترو والترام والقطارات الخفيفة (LRT)، يرافقه السفير علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا، ورئيس الهيئة القومية للانفاق، والوفد المرافق له.

وينتج المصنع حوالى 300 عربة سنويًا من خلال 6 خطوط إنتاج مختلفة، ويتم تصدير منتجاته لجميع أنحاء العالم.. كما يتم توجيه حوالى 40%؜ من منتجاته لسكك حديد فرنسا، إذ اطلع وزير النقل على خطوط الإنتاج المختلفة بداية من التصميم ثم التصنيع والاختبار والإنتاج سواء لجسم العربات أو الدواخل الخاصة بها، كما تفقد خط اللحام الخاص بالمصنع والذى يعمل بالكامل بالكمبيوتر دون تدخل العنصر البشرى للحصول على لحام بأعلى درجات الجودة.

وزير النقل فى فرنسا

وتفقد الوزير خطوط تجميع أجسام العربات المختلفة ومراحل التقفيل النهائى للعربات والدهان وتركيب الدواخل.. كما تفقد سكك اختبارات المصنع، والتى يتم إجراء كل اختبارات المسير عليها، حيث يتم إجراء جميع الاختبارات الديناميكية الخاصة بالقطارات على هذه السكك قبل إصدار شهادة الصلاحية لها، ثم استقل أحد القطارات الجارى اختباره.

وزير النقل فى فرنسا
وزير النقل فى فرنسا

وخلال تفقده لمركز التميز، شدد وزير النقل على ضرورة العمل على نقل الخبرات والمعرفة سواء على مستوى العنصر البشرى أو على مستوى التكنولوجيا بين مركز التميز بفالنسين والهيئة القومية للانفاق، إذ سبق وقام مركز التميز بنقل الخبرات للعديد من الدول مثل الهند وسنغافورة والبرازيل وجنوب إفريقيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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