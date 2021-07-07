التعليم تنفى تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات فى جدول امتحانات شهادة الثانوية العام.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية فى مواعيدها المحددة وفقًا للجداول المعلنة من قبل الوزارة، والتى من المقرر أن تبدأ فى 10 يوليو الجارى، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من الشهر ذاته لطلاب الشعبة الأدبية، دون أى تغيير، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء إجراء الامتحانات، حفاظًا على صحة الطلاب وكل أعضاء المنظومة التعليمية.

وفى سياق متصل، تم إتاحة العديد من مصادر المذاكرة والمراجعة أبرزها "بنك المعرفة المصرى EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، ومنصة حصص مصر www.hesas.eg، وقناة مدرستنا 2 (تردد 12206/معدل الترميز 27500/الاستقطاب: رأسى)"، إذ توفر جميع هذه الوسائل شرح وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.