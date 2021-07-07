وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا موسعًا مع وفد من حزب حماة الوطن وممثلي...

السفيرة نبيلة مكرم: منظومة التعليم الفني وتأهيل الشباب هي قاطرة للتنمية الحقيقة وتحد من الهجرة غير الشرعية

الاتفاق على إعداد تصور نهائي بآلية العمل والتعاون بين الهجرة و"حماة الوطن" والجهات المعنية

الأمين العام للحزب: "حماة الوطن" يسخر كافة إمكانياته لدعم المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ويدعم مواجهة الهجرة غير الشرعية

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا موسعًا مع وفد حزب حماة الوطن برئاسة النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، ويضم الدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم بالحزب، والدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، والدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بالحزب، والدكتورة سمر عبد العظيم أمين عام لجنة التعليم بالحزب، والأستاذة هدى سعد، رئيس قطاع المكتب الفني للأمين العام للحزب، وبحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، والسفير محمد خيرت مستشار وزيرة الهجرة للتعاون الدولي والمنظمات، وممثلي وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والحزب في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بشأن إيجاد البدائل الآمنة وتدريب وتأهيل العمالة المصرية لتكون متوافقة ومتطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا وفقا للمعايير الدولية، في المحافظات والقرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وخلال الاجتماع، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بهذا اللقاء وتضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات في الدولة لخدمة وتلبية احتياجات المواطن المصري، مشيرة إلى تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة بالتنسيق بين الجهات المعنية والعمل على تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد الفرص البديلة الآمنة، وإعطاء رسالة للشباب المصري بأن دولته تقف بجانبه وتنقذه من "مراكب الموت".