الشناوى ولطفى.. من يحرس عرين الأهلى أمام المقاولون العرب؟

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يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الدفع بحارس الفريق على لطفي أساسيا في مباراة فريقه ضد المقاولون العرب غدا الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ26 من عمر مسابقة الدوري ، بدلا من محمد الشناوي الحارس الأساسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

المدير الفني يرغب في الدفع بعلى لطفي من أجل تجهيزه لحراسة عرين الفريق الأحمر بعد الانتهاء من مباراة نهائي إفريقيا ضد كايزر تشيفز يوم 17 يوليو الجاري، بسبب انضمام الشناوي للمشاركة رفقة المنتخب الأولمبي خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو.

موعد المباراة

ويستعد النادي الأهلي لمباراته غداً أمام فريق المقاولون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى، على السفر الى المغرب الثلاثاء المقبل، لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا على متن طائرة خاصة.

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ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى، ويجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اتصالات مكثفة مع مسؤولي السفارة المصرية بهدف التنسيق للرحلة، والإقامة، وملاعب التدريب وسوف يتدرب الفريق في المغرب يومي 14 و15 علي أحد الملاعب الفرعية، ثم يكون المران الأخير يوم 16 يوليو بملعب مركب محمد الخامس، الذي يستضيف مباراة النهائي الإفريقي، ورصدت إدارة النادى مكافأة خاصة للاعبين فى حالة التتويج باللقب الإفريقي، وذلك بهدف تشجيع اللاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم قبل اللقاء

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، على إجراء أكثر من تقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين، للتدريب على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال مباراة المقاولون.

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني، كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالاستمرار في تحقيق أهداف المرحلة الحالية.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وبداية التحضير لمواجهة المقاولون العرب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة، التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد.