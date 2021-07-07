/639368/دينا-الشربيني-تتعرض-لأزمة-بسبب-عمرو-دياب

أوقع النجم عمرو دياب، الفنانة دينا الشربيني في أزمة قوية مع أحد المراسلين أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي أقيم أمس في إحدى السينمات بالمعادي.

دوت الخليج يكشف الأزمة التي تعرضت لها دينا الشربيني بسبب عمرو دياب

سجلت دينا لقاءات خاصة مع العديد من القنوات الفضائية أثناء عرض فيلمها الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، وفي إحدى لقائتها تفاجأت بسؤال حول علاقتها بالفنان عمرو دياب وابنته نور، وما إذا كانت تريد العودة إليه مرة أخرى، الأمر الذي تسبب في إزعجاها، لتنصرف من أمام الكاميرات قائلة: "انتو فظاع امسحوا التقرير ده بعد إذنكم"، بعدها سجلت دينا الشربيني العديد من اللقاءات التلفزيونية الأخرى واضعة شرط عدم التدخل في حياتها الشخصية.

ويرجع السبب للسؤال حول علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب هو حرص الأخيرة على متابعة كل ماهو جديد جول ابنة عمرو دياب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلا عن حرص الطرفان على التفاعل مع بعضهما البعض، رغم انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني، ما جعل البعض يذهب إلى إمكانية عودة الثنائي إلى بعضهما من جديد.

قصة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

تدور أحداث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» حول إطار كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

وفي التاريخ المحدد يتم بث مباشر للاحتفال بتمزيق آخر قسيمة زواج للمذيع المشهور "كريم عبدالعزيز" وزوجته أخصائية علاقات زوجية "دينا الشربيني" وأثناء الاحتفال يفاجئ الجميع بفيروس أصاب أنظمة الكمبيوتر واختفاء جميع قسائم الزواج، ويطرح الفيلم أخطر سؤال يمكن أن يطرح علي أى زوجين، بعد مرور عدة سنوات من زواجك هل إذا اتيحت لك فرصة الاختيار، هل ستختار نفس شريك حياتك؟.

وتجسد دينا الشربيني خلال أحداث العمل دور مستشارة علاقات عاطفية وهو من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.