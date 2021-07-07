/639369/حسانين-توفيق-يتقدم-باقتراح-برغبة-لإنشاء-أبليكيشن-وظائف-مصر-لتسهيل-الحصول-عليها

تقدم عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ النائب حسانين توفيق، باقتراح برغبة، للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير القوى العاملة، بشأن إنشاء تطبيق إلكترونى، بإسم "وظائف مصر" لتسهيل طلبات الوظائف والحصول عليها.

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تسهيل الحصول على الوظائف

وقال النائب حسانين توفيق، في اقتراحه، إن في ظل التطور التكنولوجى الذى يعيشه العالم حاليا، أصبح تقديم أغلب الخدمات للمواطنين، يتم عبر تطبيقات إلكترونية " أبليكيشن"، نظرا لسهولة إستخدامها من جانب المواطنين عبر أجهزة الهاتف المحمول المنتشرة في أيدى المواطنين حاليا، حيث لم يعد الإعتماد بشكل كبير على المواقع الاليكترونية في تقديم تلك الخدمات.

وأكد توفيق، أهمية ملف البحث عن الوظائف من الملفات الهامة، لدى جميع الشباب من الخريجين وراغبى الأهمية، الأمر الذى يتطلب تسهيل إجراءات البحث عن الوظائف من جانب الشباب، وكذلك تسهيل إجراءات عرض الشركات والجهات المختلفة للوظائف المطلوبة أو المتوفرة لديها.

تطبيق إلكترونى بإسم وظائف مصر

واقترح عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إنشاء تطبيق إليكترونى، بإسم وظائف مصر، يتضمن عروض الشركات بالوظائف المتوفرة لديها، ويسمح بدخول الشباب وراغبى العمل، بتسجيل طلبات الوظائف، والبحث عن الوظائف المناسبة لهم في العروض المقدمة من الشركات عبر ذات التطبيق.

وأشار النائب حسانين توفيق، إلى أن أهمية ذلك التطبيق تأتى من سهولة استخدامه من جانب الشباب، وكذلك من جانب الشركات، بالإضافة إلى سهولة البحث وفلترة طلبات الوظائف حسب التخصص والمكان والفئة العمرية والراتب وغيره