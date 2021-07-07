زيادة الإيجار لـ 10 جنيهات.. مجلس الدولة ينهي نزاعًا بين« الدقهلية والصحة » على شقتين

/639370/زيادة-الإيجار-لـ-10-جنيهات-مجلس-الدولة-ينهي-نزاعا-بين-الدقهلية-والصحة--على-شقتين

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في مجلس الدولة، اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، إلى أحقية مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، في المطالبة بأجرة المثل للدور الأرضي والأول العلوي بمبني مجمع المصالح الحكومية، المؤجرين لإدارة التأمين الصحي بالسنبلاوين من جنيه واحد للمتر إلى 10 جنيهات للمتر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل زيادة الإيجار لـ 10 جنيهات

وقالت الجمعية العمومية بـ مجلس الدولة في فتواها، إنه في غضون شهري مارس وأبريل من عام 2019، وافق محافظ الدقهلية على تأجير الدور الأرضي والأول العلوي بمبنى مجمع المصالح الحكومية بالسنبلاوين، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي بالسنبلاوين مقابل إيجار اسمي مقداره "جنيه واحد فقط" للمتر المربع شهريًا استنادًا إلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979.

فتوى الجمعية العمومية

وأوضحت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في مجلس الدولة، ان الوحدات المؤجرة من الأموال الخاصة المملوكة للمحافظة (ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين)، وكان الثابت أن قرار المحافظ بالموافقة على الإيجار الاسمي سالف البيان قد صدر بدون العرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والحصول على موافقته بوصفه السلطة المختصة قانونا بالتصرف في أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة، أو تأجيره. بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام.

وأضافت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في مجلس الدولة: ثم صدر قرار محافظ الدقهلية رقم (644) لسنة 2018 بتشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية للمتر بمجمع المصالح الحكومية بالسنبلاوين، وانتهت تلك اللجنة إلى أن القيمة الإيجارية لتلك الأماكن بواقع (10.33) جنيه شهريًا للمتر المربع.

مركز ومدينة السنبلاوين

وبتاريخ 29 ابريل 2019 أرسل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين كتابه إلى مدير عام التأمين الصحي بفرع شمال شرق الدقهلية متضمنا زيادة القيمة الإيجارية لتصبح (10.33) جنيه للمتر المربع شهريا اعتبارا من 1 يوليو 2019، وذلك كله في إطار من السلطة التقديرية الممنوحة للوحدات المحلية في تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته، فمن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين- في هذا الشان- قد وافق صحيح حکم قانون الإدارة المحلية المشار إليه.

صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في مجلس الدولة لحل النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومحافظة الدقهلية، بشأن مدى أحقية المحافظة في زيادة القيمة الإيجارية للدور الأرضي بمساحة (100) متر والدور الأول العلوي بمساحة (720) مترًا بمبني مجمع المصالح الحكومية بالسنبلاوين، المؤجرين للهيئة الإدارة التأمين الصحي بالسنبلاوين من إيجار اسمي بواقع جنيه واحد للمتر المربع إلى (10جنيهات و33 قرشاً ) للمتر المربع .