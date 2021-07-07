موعد مباراة الأهلي والمقاولون والقنوات الناقلة

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يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق المقاولون العرب، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من فعاليات بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد بتروسبورت، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يختتم فريق الأهلي اليوم الأربعاء تدريباته، قبل أن يدخل في معسكر مغلق غدا الخميس، استعدادا لمباراة المقاولون العرب، ضمن المباريات المؤجلة للنادي الأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

وتذاع مباراة الأهلي وفريق المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز عبر قنوات أون تايم سبورت.

غياب ثلاثي الأهلي وعودة بدر بانون للمشاركة

يشارك الدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر، في مباراة الأهلي أمام فريق المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والعسرين من بطولة الدوري العام، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف، حيث قد حصل بدر بانون على الإنذار الثالث له في مباراة فريقه أمام فريق بيراميدز، والتي منعته من المشاركة في مباراة المارد الأحمر السابقة أمام فريق سموحة، والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة

وفي السياق ذاته أعلن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عن غياب وليد سليمان عن مباراة المقاولون العرب بسبب الإصابة التي لحقت به، كما يستمر غياب محمد محمود وكريم نيدفيد بسبب عدم الجاهزية الفنية.

الأهلي يكتسح سموحة برباعية نظيفة

تمكن المارد الأحمر من حصد الثلاث نقاط في مباراته أمام فريق سموحة في المباراة السابقة، واحتلال وصافة الدوري برصيد 45 نقطة،وذلك بعد تغلب الأهلي على الفريق السكندري برباعية نظيفة، واستطاع المارد الأحمر من تسجيل ثلاث أهداف في الخمس دقائق الأخيرة من زمن الشوط الاول، ويذكر ان فريق سموحة استطاع التغلب على النادي الأول في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الأول من بطولة الدوري، حيث انتهت المباراة بثنائية مقابل هدف لصالح الفريق السكندري، ويعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع للنادي الاهلي في مباراة المقاولون العرب:

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام المقاولون العرب

في حراسة المرمى : محمد الشناوي. في خط الدفاع : أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول. في خط الوسط : حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة في خط الهجوم : حسين الشحات طاهر محمد طاهر، محمد شريف.