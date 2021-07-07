/639379/بالصور--رئيس-موانئ-البحر-الأحمر-يستقبل-وفد-نقل-النواب-في-مطار-شرم-الشيخ صور

وصل منذ قليل وفد لجنة برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إلي محافظة جنوب سيناء في زيارة ميدانية تستمر أربع ايام ، وذلك لتفقد مشروعات النقل البحري والبري بالمحافظة.

دوت الخليج يرصد زيارة وفد نقل البرلمان لتفقد مشروعات النقل البري والبحري بجنوب سيناء

مشروعات النقل بجنوب سيناء

وكان في استقبال الوفد البرلماني في مطار شرم الشيخ، اللواء محمد عبد القار رئيس موانيء محافظة البحر الأحمر، ومستشار محافظة جنوب سيناء للمشروعات اللواء محمود عيسي، والمهندس ملاك يوسف مدير عام الاعلام بموانئ البحر الأحمر.

ميناء شرم الشيخ

ومن المتوقع أن يستهل وفد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد زيارة بلقاء محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ، علي أن تشمل الزيارة تفقد كل من ميناء شرم الشيخ وبعض الطرق الرئيسة والفرعية.

علاء عابد :جنوب سيناء قبلة سياحية لمصر

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن الزيارة تستهدف تفقد عدد من مشروعات النقل البحري والبري ، وذلك بناء على طلب أعضاء اللجنة، وفي مقدمتهم النائب محمد عوض السيد أمين سر لجنه النقل والمواصلات، لتفقد مشروعات الطرق بجنوب سيناء والوقوف علي آخر التطورات، لاسيما وأنها قبله سياحية هامة لمصر.

الزيارات الميدانية للجنة النقل بالبرلمان

واكد النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل بالبرلمان ، حرص لجنة النقل والمواصلات علي المتابعة الميدانية لمشروعات الطرق التي تشهدها ربوع مصر، علي أرض الواقع، حيث سبق وان قامت اللجنه بزيارة مينائي الاسكندرية، ودمياط ، وتفقد الطريق الساحلي ،وعدد من الطرق الجانبية.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من : النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء ، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد علي مستشار لجنه النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق امين اللجنه .