/639381/نجلة-عمرو-دياب-تحتفل-بعيد-ميلاد-والدتها-صور

أحتفلت نور نجلة المطرب عمرو دياب، بعيد ميلاد والدتها الفنانة شرين رضا، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام".

ونشرت نور عمرو دياب صورة لـ شيرين رضا وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية مثل حسن الحظ، حكيمة، ملهمة + كل ما هو جيد، أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي، بحبك إلى ما لا نهاية".

وظهرت الفنانة شيرين رضا برفقة ابنتها نور فى بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام".

وحرصت شيرين رضا خلال البث المباشر على عدم الظهور، بل اكتفت بالظهور صوتياً فقط أثناء تواجدها فى المنزل.

ونبهت شيرين رضا عدة مرات على ابنتها الوحيدة نور عمرو دياب أن تتحدث بالعربية، إلا أن الأخيرة أكدت أنها نظراً لإقامتها خارج مصر فإنها اعتادت ألا تتحدث بها.

وقالت نور عمرو دياب: "لا أنزل مصر بسبب الكورونا، وهناك إغلاق في لندن".

واحتفلت الفنانة شيرين رضا بعيد ميلاد ابنتها نور، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت شيرين رضا صورة لابنتها وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا نونو وإن شاء الله تحققي كل أحلامك، بحبك جدا جدا جدا”.

نور العين

نور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.