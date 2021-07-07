محلية النواب تناقش طلب النائبة هالة أبو السعد بشأن تعطل توصيل الغاز الطبيعي بمدينة فوه«صور وفيديو»

/639385/محلية-النواب-تناقش-طلب-النائبة-هالة-أبو-السعد بشأن-تعطل-توصيل-الغاز-الطبيعي-بمدينة-فوهصور-وفيديو

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ في رده على طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد إن هناك بالفعل تخبط في القرارات بين الوزارات ، موضحا ان هيئة الكباري تقدمت بالفعل بدفع القيمة المطلوبة والمحددة من قبل وزارة البترول ولكن المشكلة الأساسية هي في التضارب بين اختصاصات الوزارات.

دوت الخليج يرصد مناقشة محلية النواب طلب النائبة هالة ابو السعد

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني وبحضور محافظ كفر الشيخ ردا على طلب الإحاطة بخصوص تعطل تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمسافة 2 كم بمدخل مدينة فوه في اتجاهي فوه - دسوق، وفوه – مطوبس – محافظة كفر الشيخ، وحفر وتكسير الطرق الفرعية والرئيسية بالمدينة، والخلاف بين هيئة الطرق وبين شركة ترانس جاز على إعادة الشيء لأصله، الأمر الذي أدى إلى تعطل تنفيذ أعمال رصف وتمهيد الطرق منذ سنوات

و أوضح المهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة ايجاس للغاز أنه بالفعل تم التوافق بين الجهات المعنية في الفترة الاخيرة نتيجة تدخل المحافظة، وان لم يكن هناك تعنت من قبل وزارة البترول ولكن الوزارة تتحرك في اطار الموازنة المحددة لاعادة الشئ لاصله وهي القيمة المحددة ب ٥٠ جنيه، محددا أنه في خلال ثلاث شهور قيام الانتهاء نهائيا من هذا الطريق.

وعلق النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة أن الشركة العاملة في تنفيذ توصيل الغاز ملزمة بإعادة الشئ لاصله دون النظر الي الميزانية الموضوعة، فالمحافظة غير مسئولة عن ذلك ولكن وزارة البترول هي المنوطة بذلك

وقال النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة إنه سيحضر افتتاح هذا الطريق بنفسه، موجها كلامه الي هيئة الطرق والكباري انه في بداية شهر أكتوبر عليها ان تقوم بالعمل على ان تنتهي في نهاية نفس الشهر .