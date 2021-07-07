/639391/نكشف-حقيقة-إجراء-تعديلات-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

تداولت عدد من المواقع الإلكترونية شائعة إجراء عدد من التعديلات على امتحانات شهادة الثانوية العامة التى سبق الإعلان عنها، وهو الأمر الذى نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

دوت الخليج

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد أكد أنه لا صحة لإجراء تعديلات بالنسبة لامتحانات طلاب الشهادة الثانوية، حيث أشار إلى أن تلك الأخبار لا تستند إلى حقائق إنما هى مجرد إشاعات فقط.

نكشف حقيقة إجراء تعديلات فى امتحانات الثانوية العامة

ووفقًا لما جاء فى منشور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فقد أكد أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، فقد تبين إنه لا صحة لما تم نشره، كما أن الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية ستُعقد للشعبتين العلمية والأدبية فى مواعيدها المحددة.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفى إجراء تعديلات فى امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية فى مواعيدها المحددة وفقًا للجداول المعلنة من قبل الوزارة، والتى من المقرر أن تبدأ فى 10 يوليو الجارى، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من الشهر ذاته لطلاب الشعبة الأدبية، دون أى تغيير، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء إجراء الامتحانات، حفاظًا على صحة الطلاب وكل أعضاء المنظومة التعليمية.التعليم

وفى سياق متصل، تم إتاحة العديد من مصادر المذاكرة والمراجعة أبرزها "بنك المعرفة المصرى EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، ومنصة حصص مصر www.hesas.eg، وقناة مدرستنا 2 (تردد 12206/معدل الترميز 27500/الاستقطاب: رأسى)"، إذ توفر جميع هذه الوسائل شرح وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.