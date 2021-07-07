برلمانى عن سد النهضة: الحق فى الحياة أولى من التنمية

جدة - نرمين السيد - طالب عضو مجلس الشيوخ النائب، مصطفى الكحيلى بمساندة القيادة السياسية والاصطفاف على قلب رجل واحد تدعيما لما تتخذه وتراه مناسباً فى التعاطى مع القضايا الخارجية، وعلى رأسها قضية سد النهضة.





وقال الكحيلى فى بيان له صباح اليوم الأربعاء، إنه على الجميع مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة فى اتخاذ ما يراه بشأن ما يجرى فى قضية سد النهضة تقديرا وثقة فى الرئيس.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر تشهد تحديات كثيرة أهمها تهديد مواردها المائية وحقوق شعبها التاريخية، وهذا ما يتطلب مساندة القيادة السياسية فى أى قرارا يتم اتخاذه لحماية حقوق بلادنا والدفاع عن أمنها القومى.

ونوه الكحيلى إلى أن إثيوبيا من حقها التنمية ولا أحد يعترض على هذا بل إن مصر تشجع حق التنمية فى كل بلدان إفريقيا، لكن هذا ليس على حساب حياة الشعب المصرى، قائلا "الحق فى الحياة أولى من التنمية".

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