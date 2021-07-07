بث مباشر.. السفينة إيفر جيفن تغادر قناة السويس بعد توقيع عقود التسوية

جدة - نرمين السيد - وقعت الهيئة العامة لقناة السويس، منذ قليل، عقد التسوية مع الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن، لتغادر السفينة إلى المجرى الملاحى.



جدة - نرمين السيد - وقعت الهيئة العامة لقناة السويس، منذ قليل، عقد التسوية مع الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن، لتغادر السفينة إلى المجرى الملاحى. وجنحت السفينة فى مارس الماضى، وعطلت حركة الملاحة ستة أيام.

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