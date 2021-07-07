رئيس الشركة المالكة للسفينة «إيفر جيفين»: قناة السويس ركيزة أساسية للتجارة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الشركة المالكة للسفينة "ايفر جيفين" يوكيتو هيجاكى أن قناة السويس تعد إحدى الركائز الأساسية للتجارة البحرية الدولية، مشيدا بما تتمتع به الهيئة من خبرة كبيرة، والمساعدة الناجزة فى تعويم السفينة بأمان فى غضون سبعة أيام، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك أسطولا كبيرا من السفن وستظل عميلا منتظما ومخلصا لقناة السويس.





وقال هيجاكى فى كلمة مسجلة خلال حفل توقيع عقد اتفاق التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة "ايفر جيفين" اليوم الأربعاء، أن السفينة "ايفر جيفين" جنحت فى قناة السويس منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، وكان الوضع صعبا، معبرا عن امتنانه للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وللشعب المصرى على إنجاز مهمة تعويم السفينة والتى تمت باقتدار. كما عبر عن سعادته بأن العلاقة الممتازة بين الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس قد تم الحفاظ عليها، بل وتم تعزيزها من خلال تجربة تعويم السفينة بنجاح .

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