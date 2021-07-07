محافظ كفر الشيخ: تضارب الاختصاصات بين الوزارات يعطل تنفيذ بعض المشروعات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، وبحضور محافظ كفر الشيخ، ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن تعطل تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمسافة 2 كم بمدخل مدينة فوه فى اتجاهى فوه - دسوق، وفوه – مطوبس – محافظة كفر الشيخ، وحفر وتكسير الطرق الفرعية والرئيسية بالمدينة، والخلاف بين هيئة الطرق وبين شركة ترانس جاز على إعادة الشيء لأصله، الأمر الذى أدى إلى تعطل تنفيذ أعمال رصف وتمهيد الطرق منذ سنوات.

وأشار المحافظ، إلى أن هيئة الكبارى تقدمت بالفعل بدفع القيمة المطلوبة والمحددة من قبل وزارة البترول، ولكن المشكلة الأساسية هى فى التضارب بين اختصاصات الوزارات.

وأوضح المهندس أحمد محمود، نائب رئيس الشركة القابضة ايجاس، أنه بالفعل تم التوافق بين الجهات المعنية فى الفترة الأخيرة نتيجة تدخل المحافظة، وأنه لم يكن هناك تعنت من قبل وزارة البترول، ولكن الوزارة تتحرك فى إطار الموازنة المحددة لإعادة الشئ لأصله، لافتا إلى أنه فى خلال ثلاث شهور سيتم الانتهاء نهائيا من هذا الطريق.

وعلق النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بأن الشركة العاملة فى تنفيذ توصيل الغاز ملزمة بإعادة الشئ لأصله دون النظر إلى الميزانية الموضوعة، فالمحافظة غير مسؤولة عن ذلك ولكن وزارة البترول هى المنوطة بذلك.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إنه سيحضر افتتاح هذا الطريق، موجها كلامه إلى هيئة الطرق والكباري، بأنه فى بداية شهر أكتوبر المقبل، عليها أن تقوم بالعمل على أن تنتهى فى نهاية شهر أكتوبر.