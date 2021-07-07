بعد 107 أيام مفاوضات.. تفاصيل عقد التسوية مع الشركة المالكة لـ «إيفر جيفن»

جدة - نرمين السيد - وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت فى الرابع عشر من أبريل الماضى أمرا بالحجز على السفينة التى تحمل العلم البنمى "إيفر جيفن" التى جنحت من قبل وعطلت حركة الملاحة بالمرفق العالمى للقناة ستة أيام والمتوقفة حاليا فى منطقة البحيرات المرة لحين سداد 900 مليون دولار قيمة ما حدث من خسائر لهيئة قناة السويس من إجراءات إنقاذها وصيانتها وتكاليف تعطيل المجرى المائى فى هذه المدة.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية سابقة أن الهيئة تحملت مسئوليتها كاملة فى تعاملها مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" منذ وقوع الحادث، وسخرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح بمشاركة ما يزيد عن 600 فرد من العاملين بالهيئة وباستخدام 15 قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك فى أعمال الإنقاذ البحرى وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.

وفقا للتسهيلات التى قدمتها الهيئة، تصل قيمة التعويضات التى تم طرحها خلال عرض الهيئة للتفاوض حوالى 550 مليون دولار على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها فى بنك من فئة الـ " A class" فى مصر، وهو العرض الذى لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة.

وأشار الفريق ربيع إلى مشروعية مطالبة الهيئة بمكافأة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحرى المصرى رقم 8 لسنة 1990 والتى تعطى الحق فى الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافأة وفقا لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها وتعد مكافأة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التى تطالب بها الهيئة والتى تشتمل أيضا على تكاليف أعمال الإنقاذ من (تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرهم).