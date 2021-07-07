وزيرة الهجرة تستعرض جهود المصريين بالخارج في خدمة الوطن منذ عودة الوزارة

وزيرة الهجرة تشارك في ندوة "دور المهاجرين والمقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية" من تنظيم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
الجمعية المصرية اللبنانية تكرم وزيرة الهجرة تقديرًا لدورها في رعاية المصريين بالخارج
أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية يشيدون بجهود الدولة المصرية ويؤكدون: نتطلع لتعزيز التعاون والاستفادة من التجربة المصرية
شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في ندوة بعنوان "دور المهاجرين والمقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية"، نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال "ELBA"، وذلك بحضور السفير على الحلبي، سفير لبنان لدى القاهرة، وبمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات والإعلام بالجمعية.
من ناحيتها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بجهود المصريين بالخارج وإسهاماتهم في العديد من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية، مثمنة حرص المصريين بالخارج على المشاركة في المبادرات الوطنية ومن أبرزها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري وكذلك الحد من الهجرة غير الشرعية، مضيفة أن المصريين بالخارج يدعمون وطنهم بشكل حقيقي؛ فقد احتلت تحويلات المصريين بالخارج الصدارة وجاءت مصر في المرتبة الخامسة عالميا في تحويلات العاملين بالخارج.
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