الرئيس السيسى يصدق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 75 لسنة 2021 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018-2019-2021-2022". نشر القانون فى الجريدة الرسمية .

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