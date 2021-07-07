كرة السلة.. غياب المصري عبدالرحمن نادر عن فينيكس صنز في نهائي دوري المحترفين الأمريكي

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استطاع فريق فينيكس صنز تحقيق الفوز على نظيره فريق ميلوكي باكس، ضمن منافسات المباراة الأولى من سلسة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA".

غياب عبدالرحمن نادر عن المباراة الأولى مع فينيكس صنز في نهائي سلسة دوري كرة السلة للمحترفين

الجدير بالذكر أن فريق فينيكس صنز يضم الدولي المصري عبدالرحمن نادر، ولكنه لم يشارك في المباراة الأولى من منافسات نهائي دوري كرة السلة الأمركي للمحترفين "NBA"، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به، وتسببت في غيابه الفترة الأخيرة عن المشاركه مع فريق، وتألق الدولي المصري في بداية البطولة مع فريق فينيكس صنز، ومن المتوقع أن يشارك عبدالرحمن نادر في المباريات المقبلة من نهائي البطولة، ويعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

فريق فينيكس صنز يحقق الفوز على منافسه فريق ميلوكي باكس

انتهتع المباراة الأولى من نهائي دوري السلة الأمريكي للمحترفين "NBA"، بفوز فريق فينيكس صنز على منافسه فريق ميلوكي باكس، حيث انتهت المباراة بنتيجة 118/105، لصالح فينيكس صنز.

تألق لاعبي فريق فينيكس صنز في تلك المباراة، وعلى رأسهم كريس بول، حيث استطاع كريس بول من تسجيل 32 نقطة لصالح فينيكس صنز، كما قم بتقديم 9 تمريرات مساعدة لزملائه في الفريق، وأيضا من اللاعبين الذين ظهروا بصورة جيدة خلال نهائي سلسلة دوري نهائي كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ديفن بوكر نجم فريق فينيكس صنز، حيث استطاع بوكر من تسجيل 27 نقطة، بجانب تمرير 6 تمريرات حاسمة.

وعلى النظير الأخر تألق من فريق ميلوكي باكس، اللاعب كريس ميديلتون، حيث يعد هو أكثر من سجل نقاط، حيث استطاع تسجيل ـ29 نقطة، ثم يلية يانيس أنتيتوكنومبو نجم الفريق بسجيله ـ20 نقطة.

فريق فينيكس صنز يتوج بنهائي القسم الغربي للمرة الثالثة في تاريخه

حقق فريق فينكس صنز التتويج بنهائي القسم الغربي ثلاث مرات في تاريخه، وذلك بعد تحقيق الفوز على فريق لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 130-103، ويلتقي مع بطل القسم الشرقي، حيث يقام نهائي قسم الشرق بين فريق ميلوكي باكس وفريق أتالانتا هوكس، ولم يحقق أي فريق منهم الفوز بالمباراة حتى الأن، حيث تتبقى نتيجة السلسلة بينهما حتى الآن 2-2.