/639389/مصطفي-محمد-ينتظم-في-تدريبات-جالاتا-سراي-اليوم-بعد-تعافيه-من-الإصابة-تفاصيل

انتضم مصطفي محمد لاعب جالاتا سراي التركي، اليوم الأربعاء، إلى التدريبات الجماعية لفريق جلطة سراي التركي، وذلك للمرة الأولى منذ الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وكان مصطفى محمد، قد تعرض لإصابة خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه جلطة سراي، اما ديانمو بوخارست الروماني، يوم السابع والعشرين من يونيو الماضي، ضمن استعدادات الفريق التركي لخوض منافسات الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن خرج نجم الزمالك المعار، في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، وذلك بعد أن تعرض لإصابة من تدخل قوي مع المدافع، قبل أن يعلن جلطة سراي، خضوع اللاعب لأشعة الرنين المغناطيسي بمجرد خروجه، والتي أظهرت إصابته بتورم في الركبة اليسرى ونزيف في الكاحل

وقرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، انطلاق معسكر الفراعنة الأخير استعدادا للأولمبياد يوم 8 يوليو الجارى، حيث يبدأ اللاعبون فى الانضمام للمعسكر بداية من الخميس المقبل.

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

ظهر منتخبنا الأولمبي لكرة القدم بصورة جيدة خلال الفترة السابقة، حيث استطاع أبناء النيل بقيادة شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي، حصد العديد من الألقاب القارية، كما استطاع غريب أن يتأهل بمنتخب الفراعنة إلى "أولمبياد طوكيو2020"، وذلك بعدما حصد المنتخب الأولمبي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الكوت ديفواري، في نهائي البطولة الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي بنتيجة 2/1، وبهذا التأهل حقق منتخب مصر رقما قياسيا في التأهل إلى الأولمبياد ، حيث تأهل منتخب الفراعنة 13 مرة إلى الأولمبياد الصيفية. وضمت مجموعة مصر كل من المنتخبات التالية: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وجاءات مواعيد المباريات كالأتي:

مواعيد المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا9:30 ص.

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا9:30 ص.

المباراة الثالثة: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا1.