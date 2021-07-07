/639392/سحب-4234-رخصة-قيادة-لعدم-تركيب-الملصق-الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية سحب 4234 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وأضاف بيان الداخلية، أن العقوبات تشمل (سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر - الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين).

وتهيب وزارة الداخلية، بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني، وحرصًا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعًا للازدحام تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية، بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة (ذات ملصق إلكتروني) واستلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور.

وفي سياق أخر أعلنت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، استقطاع حارة مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع صيانة ورفع كفاءة الطريق الدائري أعلى محور 26 يوليو اتجاه المريوطية.

إدارة المرور

وذكرت الوزارة أن الإدارة العامة للمرور تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع صيانة ورفع كفاءة الطريق الدائري من تقاطع محور 26 يوليو حتى محور المريوطية، مما يستلزم استقطاع حارة مرورية بطول كيلو متر واحد في الاتجاه من المريوطية إلى محور 26 يوليو لتنفيذ الأعمال وترك باقي عرض الاتجاه، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، على أن تكون الأعمال يومياً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً ما عدا يوم الجمعة تكون الأعمال فيه على مدى 24 ساعة.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.