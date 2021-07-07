/639394/محمود-سامي-لتحيا-مصر-خطة-حياة-كريمة من-أفضل-المشروعات-التنموية-بالمجتمع-فيديو

أكد النائب محمود سامي ،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أن خطة حياة كريمة من أفضل المشروعات التنموية، مضيفا”حاولت شرحها لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد”، لافتا إلى أن الخطة تستهدف قرى معروفة ومعينة، بدعم يقرب من 700 مليار جنيه، مطالبا أن يكون هناك استفادة من المبلغ لأكثر عدد من القرى.

دوت الخليج يرصد اسباب رفض النائب محمود سامي لخطة التنمية

قانون المالية العامة الموحد

وتابع النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، أن نسبة رضا المواطن ستتحول من 50 % إلى 80 % ، بتطبيق الخطة على الجميع سواء القيادة السياسية أو الحكومة أو أعضاء مجلس النواب،موضحا ان المشكلة تكمن في أنه قد يوجد قريتين مجاورتين إحداهما لا ينطبق عليها المعايير فلا تدخل ضمن الخطة، مشيرا إلى على استيعاب هذه القرى وتوزيع النسب والمبالغ المقدرة والمخصصات سيكون أفضل للجميع.

خطة التنمية

أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أنه كان الرافض الوحيد لخطة التنمية في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى المجهود الذي بذله لمعرفة تفاصيلها والتدقيق بها، مؤكدا أن الرفض جاء لعدد من الأسباب، لافتا إلى أن منطقة الدلتا بالدقهلية لم تأخذ نصيبها بالشكل الكافي في الخطة، فضلا عن احتياجها لزيادة المخصصات لها، ، لافتا إلى الاستجابة للتوصية بزيادة المخصصات لمحافظة الدقهلية.

رفع دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ

هذا وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق - رئيس مجلس الشيوخانتهاء دور الانعقاد العادى الأول، مؤكدا علي أنه مع ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعيالأول لمجلس الشيوخ فإننا نودع فترة برلمانية من النشاط‏ التشريعي الدءوب.... عملنا خلالها في ظل ظروف‏ دقيقة.... عانى وما زال يُعاني منها العالم أجمع .... فى‏ مواجهة جائحة كورونا.... فكانت اليمين الدستورية التى أديناها ضميرًا يُحركنا.... وحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا ‏لنا.... وحماية الله ولطفه رحمة بنا ... فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي .... مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته.... وآمال المواطنين وطموحاتهم.

جاء ذلك فى كلمته بمناسبة دور الانعقاد الأول موجها حديثه للأعضاء:" لقد بذلتم دون كلل أو ملل جهدًا تشريعيًا فى مناقشةعدد من مشروعات القوانين... والتي شكلت في مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة ... والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.... وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص.... من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع".