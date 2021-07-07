بعد الاستماع الى محافظة كفر الشيخ بخصوص مدينة فوه..السجيني يطالب باستمرار مناقشة طلب الإحاطة «صور»

/639398/بعد-الاستماع-الى-محافظة-كفر-الشيخ-بخصوص-مدينة-فوهالسجيني-يطالب-باستمرار-مناقشة-طلب-الإحاطة صور

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تشمل على العديد من الاثار الإسلامية والمسيحية وبالفعل نحن نريد تحويل المدينة الى مدينة اثرية والانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة بالمحافظة ولكن مازالت هيئة التنسيق الحضاري تعمل في هذ الملف.

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مدينة فوه

جاء ذلك خلال لجنة الإدارة المحلية اليوم ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة هالة أبو السعد، بشأن تحويل مدينة فوة – محافظة كفر الشيخ إلى مدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر وذلك لأهمية المدينة التراثية والسياحية.

إدراج مدينة فوة

وقالت المهندسة ولاء المزين مسئولة إدارة التنسيق الحضاري بمحافظة كفر الشيخ ان الإدارة خطت خطوات كبيرة فيما يخص مدينة فوه ، موضحة أن مدينة رشيد لم يتم ادراجها ضمن ذات الطابع الخاص ولكن تم ادراجها ضمن مدن الحفاظ على التراث.

الحفاظ على التراث

موضحة ان مدينة فوه بها مقومات تجعلها تدرج ضمن الحفاظ على التراث ، وان هناك لجنة جائت الي المدينة من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضارى وقامت بحصر كافة المباني، وجاري الان تجهيز الدراسة لارسالها الي المحافظة.

وقال النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة ان هذا الطلب سيأخذ استمرار مناقشة لحين حضور ممثل من الجهاز القومي الحضاري، مشيرا الى أن مدينة فوة تستحق بالفعل العمل على الحفاظ على المباني الاثرية والمعالم السياحية الموجودة بها، مشيدا بمجهود المحافظة والنائبة هالة في التعامل مع الملفات الهامة بمحافظة كفر الشيخ