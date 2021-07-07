/639407/محمد-عبدالجليل-يعلق-على-تخاذل-لاعبي-المقاصة-أمام-الأهلي-بالدوري

علق محمد عبدالجليل المدير الفني لمصر المقاصة على الأزمة الأخيرة التي أنتشرت في الساعات الماضية بعد التصريحات الأخيرة التي تحدث بها مدرب الفريق الفيومي حول الحفاظ على لاعبي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد عبدالجليل في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم : " البعض تفهم موقفي وتصريحاتي بشكل خاطئ خلال الساعات الماضية ولا يعني أنني أتحدث عن الحفاظ على لاعبي الأهلي أنني أقصد التخاذل".

وواصل : " لم أقصد بكل تأكييد حث اللاعبين على التخاذل او اللعب بتهاون أمام الأهلي ، بل بالعكس اللاعب الذي سأشعر أنه سيقوم بذلك سأقوم بإخراجه من الملعب فورا".

محمد عبدالجليل يوضح موقفه من تصريحاته بشأن مباراة الأهلي

ووضح: " أي مدرب يحلم بالفوز على الأهلي والزمالك في مسيرته الرياضية، ومهما كنت عاشق لفريق فأنت لا تريد أن تخسر أمامه أو شيئا من هذا القبيل".

وأستكمل: " الميول نضعها في جانب مختلف ، وأنا أقوم بتدريب فريق كبير وليس مركز شباب حتى يقوم البعض بالتشكيك في قوة الفريق".

وتابع:" الرياضة تجمعنا ولا تفرقنا ، نحن ليس في حربا، وإذا أردت شيئا غير طبيعي فلن أصرح به على الهواء، أنا أعشق اللعب النظيف ، والجميع يتعاطف مع اللاعبين المصابين".

دوت الخليج يرصد موقف محمد عبدالجليل من التخاذل في مباراة الأهلي

وأضاف :" أنا حزين للغاية من موقف الترجي ومولودية الجزائر في التهاون خلال مباريات دور المجموعات ، وفي الأخير النادي الأهلي يمثل الكرة المصرية وبالتأكيد أتمنى التوفيق له".

وكان محمد عبدالجليل أكد في وقت سابق خلال تصريحات تلفزيونية أنه يريد من لاعبي الفريق المحافظة على لاعبي النادي الأهلي خلال مواجهات الفريقين والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

محمد عبدالجليل يقود المقاصة أمام الأهلي

وأثارت تصريحات محمد عبدالجليل الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن اتهم البعض عبدالجليل بالتأمر والتخاذل مع ناديه السابق المارد الأحمر.

ويواجه النادي الأهلي فريق مصر المقاصة يوم الأحد القادم ضمن مواجهات الدوري الممتاز ، قبل لعب مباراة كايزر تيشفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السابع عشر من الشهر الجاري على ملعب محمد بن خامس.