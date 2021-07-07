منظمة الهجرة الدولية: مصر من أكثر الدول التزاما بشأن صحة المهاجرين واللاجئين

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن مصر من أكثر الدول التزاما بشأن صحة المهاجرين أسوة بالمواطنين المصريين حيث تعمل المنظمة يدا بيد مع الجهات المعنية للوصول العادل لجميع المهاجرين للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضافت المنظمة أن مصر نجحت في تطعيم 10 آلاف 423 مهاجرا ولاجئا ضمن برنامج إعادة توطين المهاجرين واللاجئين.. وفقا للتقرير الذي قدمه كلا من الدكتور أحمد عبد الرحمن مسؤول صحة المهاجرين بالمنظمة ونيرة الليثي مسؤولة ببرنامج السياسات والحكومة والاتصال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته المنظمة الدولية للهجرة اليوم لإطلاق استراتيجية الهجرة الدولية في مصر 2021-2025 بمشاركة السفيرة نيفين الحسيني نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة و لوران دي بورك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة مصر.

تحدث خلال المؤتمر مروة مصطفى مسئولة البرنامج القومي بالمنظمة الدولية للهجرة في مصر حول ما قدمته المنظمة للمهاجرين خلال الخطة الاستراتيجية السابقة وخطه العمل للسنوات الخمس القادمة.