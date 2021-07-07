/639399/موسيماني-عن-مواجهة-كايزر-تشيفز-سأواجه-الفريق-الذي-شجعته-صغيرا

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أنه كان يشجع فريق كايزر تشيفز عندما كان صغير، والأهم في المباراة اختيار التشكيل المناسب، ويرصد دوت الخليج تصريحاته:

وقال موسيماني في حوار لرابطة الصحفيين الرياضيين الجنوب إفريقيين،: "أؤمن بأن أي مدرب يدخل أي مباراة للفوز، أخبرت لاعبي الأهلي أن دوري الأبطال يبدأ مع دور الثمانية. هناك بالطبع تحدث كوني أنافس فريقا جنوب إفريقيا في النهائي".

وتابع حديثة " يوم 17 الجري سوف اخوض مباراة ضد فرقي كايزر تشفيز الذي كنت انتمي له في صغري، ولكن المباراة متعلقة بي الأن وبعائلتي الأهلي يرغب في حصد النجمة العاشرة، وأنا اعمل علي ذلك”.

وأستكمل "بطولة دوري ابطال إفريقيا هي مختلفة، وتحتاج إلي العديد من الخبيرات المكثفة، وكيفية أختيار اللاعبين، والتكتيك المناسب. كايزر تشيفز يلعب الكرات الثابتة بشكل جيد ويستطيع لعب المباريات الخارجية، أجسامهم كبيرة ويستطيعون اللعب بالرأس وهذا أمر يجب أن نضعه في الحسبان".

وتابع:” إذا كنا نرغب في الفوز بنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشفيز يجب علينا اختيار التشكيل الصحيح، هذا هو الأمر الاهم”.

وشدد "هل حظيت باحترام أساطير الكرة المصرية بالنسبة لي استطعت أن نجح في الاختبارات. نجحنا في الفوز عندما كان الأمر مهما. كسبنا كل البطولات التي لعبنا من أجلها. الأساطير سيقولون ما يريدون قوله ولكننا لسنا في مسابقة شعبية، وظيفتي هي تحقيق الفوز".

وأكد "علينا أن نحترم فريق كايزر تشفيز، هم يمرون بوقت صعب، ولكن يستطعون السير بنتائج جيدة مثل الجنود”.

وأردف "من المهم ألا تنتقد لاعبيك عندما يكونون في أيام سيئة. اختبرت هذا الأمر من قبل ولكن في المباريات التالية لعبوا مباريات جيدة. يجب على المدرب عدم نسيان الأيام الجيدة للاعبين، من المهم أن نتذكر كمدربين أننا في حاجة للاعبين. يجب أن أحافظ على علاقة جيدة مع اللاعبين لأنهم مهمون".

وأضاف " رحيل بعض اللاعبين بعد انتهاء دوري ابطال إفريقيا إلي أولمبياد طوكيو هذا أمر صعب للغاية، لأن لدي لاعبين لايردون التعرض للإصابة قبل الاولمبياد، كان علي أن اتأكد في مشاركتهم بدوري أبطال إفريقيا وطوكيو الامر مفيد للطرفين”.

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى، على السفر الى المغرب الثلاثاء المقبل، لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا على متن طائرة خاصة.

ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى، ويجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اتصالات مكثفة مع مسؤولي السفارة المصرية بهدف التنسيق للرحلة، والإقامة، وملاعب التدريب وسوف يتدرب الفريق في المغرب يومي 14 و15 علي أحد الملاعب الفرعية، ثم يكون المران الأخير يوم 16 يوليو بملعب مركب محمد الخامس، الذي يستضيف مباراة النهائي الإفريقي، ورصدت إدارة النادى مكافأة خاصة للاعبين فى حالة التتويج باللقب الإفريقي، وذلك بهدف تشجيع اللاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم قبل اللقاء