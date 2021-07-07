/639402/محامي-بالنقض-يطالب-التحقيق-مع-فتاة-التيك-الجديدة-موكا-حجازي-لنشرها-فيديوهات-تحرض-على-ممارسة-الرذيلة

قدم المحامي بالنقض أشرف فرحات، اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة تدعي «موكا حجازى»، نشرها فيديوهات تحرض علي الفجور .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل البلاغ المقدم للنائب العام

يطالب المحامي بالنقض فيه بسرعة ضبط واحضارها والتحقيق معها واحالتها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لنشرها فيديوهات مباشرة تتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد تعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور.

وقال المحامي المقدم في بلاغه أنه انتشر فى الأيام الماضية فتاة تدعي «موكا حجازى»، على نفس خطي الفتيات التي سبقتها مثل «حنين حسام ومودة الادهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامى وسما المصرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تيك توك» «واليوتيوب» بل هي اشد منهن لانها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها.

أوضح المحامي بالنقض أن تلك الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضا حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها

مؤكدًا أن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة.

قانون العقوبات

حيث نصت المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات أن: «كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه».

وقال فرحات في بلاغه أنه لا يندرج فعل المشكو في حقها تحت ما يسمى بالحرية الشخصية، فالحريّة هي قدرة الإنسان على القيام بالأمور التي لا تضر بالآخرين وهي تعني أيضًا قدرة الإنسان على قول وعمل ما يشاء دون أن يخالف القانون أو العدل.

ممارسة الفسق والفجور

وأختتم فرحات بلاغه بأن المشكو في حقها تعمدت نشر تلك المقاطع لتثير الغرائز وتحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات التى تحوي عدد من الإيحاءات الجنسية ما يؤدى إلى وضع صورة مسيئة للمرأة المصرية وللمجتمع ككل.

وطالب في نهاية بلاغه بالاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ وسرعة ضبط واحضار المشكو في حقها والتحقيق معها في الواقعة واحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.